Hétfőtől már a regisztrált 16-18 évesek is tudnak online időpontot foglalni

Hétfő reggeltől már az érvényes regisztrációval rendelkező 16-18 évesek is tudnak online időpontot foglalni az oltásra. Több mint 84 ezer érvényesen regisztrált fiatal számára nyílt meg mától az időpontfoglaló.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony Gergely nem képes önállóan tárgyalni a nemzetközi porondon

A jogosultak erről ma SMS-értesítést is kapnak. Az oltásukra május 13. csütörtöktől – május 18. keddig hirdettek időpontokat a kórházak. Az oltás Pfizer vakcinával fog történni. Az oltásra kinyomtatott, kitöltött és aláírt szülői hozzájárulási nyilatkozatot is kell vinniük, amely a koronavirus.gov.hu honlapról letölthető. A szülői hozzájáruló nyilatkozat nélkül nem adható be az oltás.

Az időpontfoglalásra és az oltásra azok a fiatalok jogosultak, akik érvényesen regisztráltak, május 18-ig betöltik a 16. életévüket illetve idén betöltik a 18. életévüket.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Pfizer vakcinára most kizárólag ez a korosztály tud most időpontot foglalni, a többi regisztrált továbbra is Sinopharm, AstraZeneca és Szputnyik oltásokat tud jelenleg foglalni.

Az SMS-ben értesített fiatalokat arra kérjük, hogy mielőbb foglalják le az oltási időpontokat a www.eeszt.gov.hu oldalon, ahová a TAJ-szám és a születési dátum megadásával tudnak belépni, majd ki tudják választani az oltás időpontját és helyszínét. A véglegesített foglalásról visszaigazoló emailt kapnak, a visszaigazolást kérjük nyomtassák ki és vigyék magukkal a kórházi oltópontra.

Amennyiben tanítási időszakra sikerül csak időpontot foglalniuk, akkor az oltás igazolt hiányzásnak számít a középiskolákban,

amelyet az oltási időpont visszaigazolásának és az oltáskor kapott papír bemutatásával lehet igazolni.

Mit kell vinni az oltásra?

– kinyomtatott, kitöltött és aláírt szülői hozzájáruló nyilatkozatot,

– kinyomtatott visszaigazolást az időpontfoglalásról,

– TAJ-kártyát,

– személyi igazolványt.

Azok a 16-18 évesek, akik eddig nem regisztráltak a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, ezután is megtehetik, az ő oltásukra a későbbiekben, a többi regisztrált között lesz lehetőség.