Hindu templomokat támadtak meg Bangladesben a tüntetők

Hindu templomokat és egy vonatot támadtak meg vasárnap Banglades keleti részében az indiai miniszterelnök látogatása ellen tüntető iszlamisták – közölte a helyi sajtó és a rendőrség.

A hindu nacionalista Modi pénteken kétnapos látogatásra érkezett Bangladesbe, az ország függetlenségének 50. évfordulója alkalmából. A látogatás elleni erőszakos megmozdulások a hét végén az ország további részeire is kiterjedtek. A rendőrség és a tüntetők összecsapásaiban eddig tizenegy aktivista vesztette életét. A tiltakozó akciókat a Hefazat-e-Iszlam nevű, szélsőséges bangladesi iszlamista csoport szervezte.

Modi 1,2 millió adag koronavírus elleni vakcinát adományozott bangladesi hivatali partnerének, Sejk Haszinának.

A bangladesi iszlamista csoportok azzal vádolják Modit, hogy országában hátrányosan megkülönbözteti a kisebbségi muszlimokat.

Vasárnap ismét ezrek tüntettek Banglades nagyvárosaiban. A rendőrség közlése szerint a Hefazat-e-Iszlam hívei megtámadtak egy szerelvényt a keleti Brahmanbaria körzetben, az erőszakcselekményben tíz ember sebesült meg, megrongálták a vasúti kocsikat és a mozdonyt. Több kormányhivatalt és egy állami fenntartású zeneakadémiát is lángba borítottak Brahmanbaria településen, emellett támadás ért több hindu templomot is – mondta Dzsavid Rahim újságíró. Hozzátette, hogy a helyi sajtóklubot is támadás érte, sokan megsebesültek.

A rendőrség erőszakról számolt be a nyugati Radzssahi körzetből is, ahol a tüntetők két buszt gyújtottak fel vasárnap. Emellett több összecsapást is jelentettek a biztonságiakkal több másik körzetből.

A főváros, Dakka közelében lévő Narajangandzs településen aktivisták köveket hajigáltak a rendvédelmi szervek tagjaira, villanypóznákból, homokzsákokból, illetve fából úttorlaszokat emeltek. A rendőrség gumilövedékeket és könnygázt vetett be tömegoszlatásra. Az aktivisták a fővárosban is megrongáltak, illetve felgyújtottak több buszt.

Az indiai miniszterelnökkel szembeni tüntetések időközben az aktivisták halála miatti tüntetésekbe csaptak át,

miközben a Hefazat-e-Iszlam vasárnap országos sztrájkot hirdetett. Egyik vezetője Azizul Hakk szerint a rendőrség békés tüntetőkre nyitott tüzet.