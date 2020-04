Horvátországban emelkedett a gyógyultak száma

Szlovéniában pedig nőtt az új napi fertőzöttek száma.

Horvátországban többen gyógyultak már ki az új koronavírus okozta Covid-19 betegségből, mint ahányan jelenleg fertőzöttként vannak nyilvántartva, eközben Szlovéniában enyhén nőtt a napi fertőzöttek száma az elmúlt napokhoz képest – derült ki a két ország válságstábjának szombati sajtótájékoztatóján.

Horvátországban a legfrissebb adatok szerint egy nap alatt 7-tel, 2016-ra nőtt a regisztrált fertőzöttek száma, és az elmúlt napban történt három halálesettel 54-re nőtt a halálos áldozatok száma. A legtöbb napi fertőzést, 96-ot, április 1-jén jegyezték fel. Az elmúlt héten 10 és 42 közé volt tehető a napi fertőződések száma.

A múlt héten még volt olyan nap, amikor az esetszám meghaladta az 50-et. Az első fertőzés két hónappal ezelőtti megjelenése óta 1034 beteget nyilvánítottak gyógyultnak, 928-an még küzdenek a fertőzéssel. Ez a második nap, hogy magasabb az eddig felgyógyultak száma, mint ahányan jelenleg fertőzöttként vannak nyilvántartva. Pillanatnyilag 21 beteg van lélegeztetőgépen. A négymilliós országban eddig 30 213 koronavírus-tesztet végeztek.

Zágráb három lépésben, fokozatosan enyhít a koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére hozott korlátozásokon: szigorú intézkedések mellett hétfőtől kinyithatnak a kisebb üzletek, május 4-től a fodrász- és kozmetikai szalonok, 11-től pedig az óvodák és az alsó tagozatos általános iskolák is megkezdhetik működésüket.

A válságstáb tájékoztatása szerint az üzletek nyitvatartását is meghosszabbítják. Azok 7-től 22 óráig lehetnek majd nyitva egy óra szünettel az eddigi 8-17 óra helyett. Az egy óra szünet alatt a dolgozóknak mindent fertőtleníteniük kell az üzletekben. Az új rendelet szerint ugyanakkor ünnepnapokon és vasárnap zárva kell tartaniuk, ez alól kivételt képeznek a benzinkutak, pékségek és trafikok.

A ruházati üzletekben nem lehet felpróbálni a ruhákat, a visszavitt árut, amennyiben az mégsem felel meg vásárlónak, a boltok kötelesek visszavenni. A munkáltatóknak a munkafelvétel előtt minden alkalmazott testhőmérsékletét meg kell mérniük, amennyiben az meghaladja 37,2 Celsius-fokot, a dolgozókat hazaküldik.

Kinyithatnak a múzeumok, galériák és a könyvtárak is. A higiéniai előírások mellett ugyanakkor be kell tartaniuk a társadalmi távolságtartás szabályait is, ezért száz négyzetméteren legfeljebb 15 ember tartózkodhat.

Az első lépés sikerétől függ, hogy az enyhítések további szakasza életbe lép-e. Amennyiben fertőzések száma ismét növekedni kezdene, a kormány azonnal visszaállítja a szigorításokat.

A szomszédos Szlovéniában egy nap alatt 15-tel, 1388-ra emelkedett az ismert koronavírus-fertőzöttek száma. A legtöbb napi fertőzést, 70-et, március 26-án jegyezték fel, az elmúlt egy hétben ugyanakkor 10 alatt maradt a napi fertőződések száma. Az elmúlt 24 órában egy személy hunyt el a Covid-19 betegség következtében, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 81-re nőtt. A járvány megjelenése óta a kétmillió lakosú országban 48 179 koronavírus-tesztet végeztek, a diagnosztizált betegek közül 23-at ápolnak intenzív osztályon.

Bár Szlovéniában már hétfőn kinyithattak a 400 négyzetméternél nem nagyobb üzletek, Ljubljana a hét elején indult, és egy hétig tartó átfogó szerológiai vizsgálat eredményéhez köti a járvány megfékezésére elfogadott korlátozások további enyhítését.