Jégeső és vihar tombol, de még a tüzek is égnek

Az ország szárazság sújtotta keleti és délkeleti térségeiben sok helyen továbbra is tombol a tűzvész, mert oda nem jutott az esőből – jelentették hírügynökségek.

Viharok és jégeső volt Új-Dél-Wales, Queensland és Victoria állam több részén is (ez az a három állam, amelyet leginkább sújtott a bozóttűz az elmúlt hónapokban), sőt a hirtelen lezúdult eső villámáradásokat is okozott bizonyos helyeken. Az ország fővárosában, Canberrában is volt hétfőn délután jégeső mintegy 15 percen át.

Hosszú hónapok szárazsága után az esők már a múlt héten elkezdődtek, ami nagy segítséget jelent a kimerült tűzoltóknak.

Queenslandben történt a legtöbb villámáradás a hét végén, miattuk több közutat le kellett zárni, és lakosokat kimenekíteni házukból.

Melbourne-ben vasárnap este

golflabdanagyságú jégdarabok hullottak, tönkretéve gépkocsikat és megrongálva háztetőket.

Több mint 1500-szor hívták a katasztrófaelhárítókat az emberek.

Új-Dél-Walesben homokvihar is volt vasárnap,

a szél erőssége Dubbo városban elérte a 100 kilométert óránként az ausztrál meteorológiai intézet közlése szerint.

A szórványos csapadék ellenére

még mindig 68 helyen ég a tűz Új-Dél-Walesben és 27 helyen Victoriában.

Szeptember óta az országban több mint 12 millió hektárt emésztettek fel a lángok, 29 ember meghalt, és egymillió állat elpusztult.

Borítókép: Hatalmas jégdarabokat mutat egy férfi a canberrai parlament előtt egy jégvihart követően 2020. január 20-án.