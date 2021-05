Karácsony tudatlansága példátlan

A napokban ismét beszédtéma lett, hogy Karácsony Gergely főpolgármester szinte alig rendelkezik nyelvtudással. A kérdés azért is aktuális, mert sajtóértesülések szerint Karácsony vasárnap készül bejelenteni, hogy indul az előválasztáson a miniszterelnök-jelölti posztért. 1990 óta nem volt olyan választott miniszterelnök Magyarországnak aki ne beszélt volna jól egy vagy több idegen nyelvet.

Ezt ne hagyja ki! Így tolmácsolt Szijjártó Péter Karácsony Gergelynek – a világváros vezetője nem tud angolul (videó)

Karácsony Gergely másodszorra lehet úgy miniszterelnök-jelöltje Magyarországnak, hogy alig vagy egyáltalán nem beszél nyelveket, ilyenre 1990 óta még nem volt példa.

Budapest főpolgármestere – aki a Magyar Nemzet információi szerint vasárnap, korábbi cáfolatai ellenére mégis bejelentheti a baloldali miniszterelnök-jelölt előválasztáson való indulását – legutóbbi Facebook-posztjában arról értekezett, hogy Orbán Viktor miniszterelnök „beszélt angolja alighanem jobb mint az enyém”. A főpolgármester nyelvtudásbeli hiányossága nem újdonság: korábban a Direkt36 baloldali hírportál írt arról, hogy

Karácsony a 2018-as sikertelen miniszterelnök-jelöltsége után ugyan gondolkozott azon, hogy elinduljon az EP-választáson, és Brüsszelben folytassa a karrierjét, de végül elvetette ezt, mivel nem beszélt angolul.

Magabiztos elődök

Korábban akár baloldali, akár jobboldali kabinet vezette az országot, a kormány első embere mindig magabiztos nyelvtudással rendelkezett legalább egy nyelvből. Antall József (1990–1993) kitűnően beszélt németül, számos tanulmánya jelent meg ezen a nyelven, és amikor Helmut Kohl kancellárral találkozott 1990 májusában, akkor sem volt szüksége tolmácsra. Boross Péter (1993–1994) miniszterelnök nyelvtudásáról nem találtunk megbízható adatot, igaz, ő nem választás útján nyerte el ezt a tisztséget, hanem mert elődje elhunyt. Horn Gyula (1994–1998) diplomataként számos nyelvet megtanult, saját bevallása szerint oroszul értett és beszélt a legjobban, de elboldogult a szláv nyelvekkel, a némettel és az angollal is. Horn hivatalos eseményekre azonban sosem járt tolmács nélkül, és amikor erről kérdezte a Képes 7 újságírója 1989-ben, akkor azzal indokolt: „Ha valami nagy félreértés van, akkor a tolmácsra lehet kenni az egészet.”

Orbán Viktor (1998–2002; 2010– ) kitűnően beszél angolul, a kormányfő sokat dolgozott nyelvtudásának kiszélesítésén, és az elmúlt években számos alkalommal láthatta a közvélemény, hogy nemcsak tárgyalni képes ezen a nyelven, hanem akár sajtótájékoztatókat is tart.

Medgyessy Péter (2002–2004) folyékonyan beszél franciául és románul, ért angolul és oroszul. Gyurcsány Ferenc (2004–2009) a Creditum Pénzügyi Tanácsadó Kft.-nél tanult meg angolul, nyelvtudását nem félt megcsillogtatni a nagyközönség előtt sem például akkor, amikor 2012-ben pár napra beköltözött a miskolci Avas lakótelepre. A Marcsinák családnál vendégeskedve, a kamerák kereszttüzében kérdezte meg a családban a nagyobbik lánytól hamisítatlan kelet-európai akcentussal, hogy „You could continue the conversation in English also?”. Utódja, Bajnai Gordon (2009–2010) kiválóan beszél angolul.

Mégis lebontaná a kerítést?

Karácsony nemrég tolmács segítségével nyilatkozott az Economist című angol nyelvű lapnak, a cikk elsősorban azért kapott nagy visszhangot, mert a főpolgármester azt találta mondani, hogy a kettejük közti különbség abban mutatkozik meg, hogy míg ő vékony és magas, addig Orbán Viktor kormányfő „alacsony és kövér”. Később Karácsony elnézést kért a megjegyzésért.

Az Economist a cikkhez egy karikatúrát is mellékelt, amelyben Orbán Viktor egy betontömb tetején áll, amelyet Karácsony egy légkalapáccsal igyekszik lebontani. A betontalapzat egy szögesdrótos kerítéssel van körülvéve, amelyet a rajz sugalmazása szerint a főpolgármester átvágott.

Korábban a kormány számos alkalommal hívta fel arra a figyelmet, hogy egy esetleges baloldali választási győzelem nyomán lebontanák a migrációs válság kivédésére szolgáló határkerítést.

A baloldal számtalanszor rágalomnak nevezte ezeket az állításokat, miközben pontosan vissza lehet idézni, hogy politikusaik mikor nyilatkoztak a kerítés lebontásáról.

A lap kérdéseket juttatott el a főpolgármesterhez, hogy volt-e beleszólása a kép tartalmába, esetleg az ő sugalmazására született-e? Lapzártáig nem kaptak választ.

Egyedül Európában

Az európai vezetők szinte kivétel nélkül tudnak és szoktak is idegen nyelveken beszélni, leginkább angolul. Az uniós tagállamok állam- és kormányfői mellett az Európai Tanács elnöke, Charles Michel, valamint az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen is magas, tárgyalási szinten beszél legalább angol nyelven. A világhálón is fellelhetők azok a videók, amelyeken többek között Eduard Heger szlovák, Andrej Babiš cseh, Mateusz Morawiecki lengyel, Florin Cîțu román, Andrej Plenković horvát vagy éppenséggel Janez Janša szlovén miniszterelnök tart tökéletes angolsággal sajtótájékoztatót vagy ad interjút. Az északi és nyugati országok jelenlegi és korábbi vezetői szinte kivétel nélkül beszélnek angolul, de a déli tagállamok mostani miniszterelnökeinek, így Pedro Sánchez spanyol, António Costa portugál, Mario Draghi olasz és Kiriákosz Micotákisz görög kormányfőnek sem esik nehezére külföldi tárgyalópartnereivel ezen a nyelven egyeztetni. Egyedül Bojko Boriszov, Bulgária leköszönő miniszterelnöke, aki anyanyelvén kívül csak orosz nyelvtudását képes informális szinten hasznosítani. (K. Z.)