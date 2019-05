Kirándulóhajók égtek le a Fertő tó osztrák felén (videó)

Ausflugsschiffe auf dem Neusiedlersee in Brand geraten

Im Hafen von Mörbisch am See sind am Monatgnachmittag aus bisher ungeklärter Ursache mehrere Ausflugsschiffe in Brand geraten. Augenzeugenberichten zufolge soll es sich derzeit bereits um drei Boote handeln. Die Freiwillige Feuerwehr Mörbisch/See ist seit knapp 45 Minuten vor Ort.Alles, was bisher bekannt ist: https://burgenland.orf.at/news/stories/2979945/

Közzétette: ORF Burgenland – 2019. május 6., hétfő