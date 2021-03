Kiszabadult a Szuezi-csatornát elzáró teherhajó (videó)

Egyenesbe állt a Szuezi-csatornában hétfőn reggel a vízi úton keresztbe álló és azt egy hétig elzáró teherhajó – közölték a Reuters hírügynökséggel meg nem nevezett tisztségviselők.

Egyenesbe állt a hajó

Az Ever Given konténerszállító motorját sikerült beindítani. A hajót műszaki ellenőrzésre a csatornával szomszédos tavakra navigálják.

🚨The Ever Given is floating🚨pic.twitter.com/GNzlzaom8q — Evan Hill (@evanchill) March 29, 2021

A hajók mozgását figyelő Vesselfinder és myshiptacking honlapok is megerősítették, hogy a 400 méter hosszú, Ever Given hajó több mint 200 ezer tonnás fara megmozdult, valamennyit eltávolodott a parttól.

A Szuezi-csatorna Hatóság elnöke hozzátette, hogy még szükségesek bizonyos manőverek a hajó teljes kiszabadításához.

A panamai zászló alatt közlekedő, japán tulajdonú konténerhajó erős szél hatására állt keresztbe egy héttel ezelőtt a csatorna egy szűk szakaszán, és beékelődött.