Klímaélősködők: 10 millió koronás hasznot hozott Greta Thunberg sztrájkja

Greta Thunberg a 15 éves diáklány 2018-ban néhány hét alatt világhírű klímaaktivista lett, miután iskolai sztrájkot hirdetett a klímavédelemért. Felfedezése, és ikonná válása azonban egy csöppet sem tűnik véletlennek. Édesanyjának éppen három nappal azután jelent meg könyve, hogy Gretaról cikkezni kezdtek az újságok, „felfedezője” pedig néhány hónap alatt 10 milliós haszonra tett szert Greta nevének köszönhetően.

Greta Thunberg 2003-ban született Stockholmban. Édesanyja Svédországban híres operaénekesnő, édesapja színész, menedzser. Greta akkor vált híressé, amikor 2018-augusztusában sztrájkba kezdett: a svéd parlament előtt egy táblával ülve akarta felhívni a döntéshozók figyelmét arra, hogy tegyenek többet a klímaváltozás elleni harcban. Ekkor nagyjából három hétig nem ment iskolába, hogy a választások előtt – mivel a szavazáshoz még túl fiatal volt – így fejezze ki véleményét. Greta néhány hét alatt világhírű lett, azóta pedig a klímavédelem egyik fő ikonja, aki felszólalt már a davosi Világgazdasági Fórumon, az Európai Parlamentben és az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusában is – írja a V4NA.

Gyors karrierjét azonban már kezdetektől szakértők kezek egyengették, céljuk pedig nem a klíma védelme, hanem a helyzet kihasználása és a busás haszon megszerzése volt.

Greta Thunberg édesanyja Malena Ernman, operaénekes, a Svéd Királyi Zeneakadémia tagja. Országosan 2009-ben lett ismert, amikor ő képviselhette Svédországot az Euróvíziós Dalfesztiválon Moszkvában.

https://www.youtube.com/watch?v=xE9Pl3mqRbo

Malena Ernman 2018-ban adta ki könyvét, melyben az olvasók betekintést nyerhetnek a család életébe. Ebben Ernman beszél arról, hogy milyen volt a család élete, míg az ő énekesi karrierjének érdekében körbeturnézták Európát, és hogyan alkalmazkodott az egész család az utazgatás mellett Greta Asperger-szindrómájához, és a kisebbik lány, Beata figyelemhiányos hiperaktív rendellenességéhez (ADHD). És végül, hogy hogyan változott meg az életük a környezetvédelemnek köszönhetően.

Greta édesanyja és testvére még 2018 májusában részt vett egy éghajlatváltozással foglalkozó konferencián, amin egy bizonyos Ingemar Rentzhog is előadott. Rentzhog volt az, aki később „véletlenül” felfedezte a magányosan sztrájkoló lányt a svéd parlament előtt.

Rentzhog elismert PR szakember, 2017-ben alapította cégét, a We Don’t Have Time közösségimédia-platformot. A vállalat célja egy nemzetközi hálózatot létrehozása a klímavédelem jegyében. Rentzhog eleinte tagadta, hogy kapcsolatban állt volna a Thunberg családdal, és úgy állította be Greta felfedezését, hogy ő is csak egy levelezőlistáról értesült a sztrájkról. Később azonban beismerte, hogy korábban már találkozott Greta édesanyjával a rendezvényen.

Gretát végül Rentzhog ismertette meg a világgal 2018 augusztus 20-án, amikor közösségi oldalain közzétette a klímaharcot egyedül vállaló lány képét.

Greta története pillanatokon belül körbejárta a sajtót, és egyre többen kezdtek csatlakozni hozzá, Maga Rentzhog is.

Érdekesség, hogy Gréta édesanyjának, Malena Ernmannak a könyve éppen három nappal azután jelent meg, hogy Gretáról cikkezni kezdtek az újságok, így a könyv is még nagyobb nyilvánosságot kapott.

Később a könyvet több nyelvre lefordították, sőt egyes kiadásokon Greta Thunberg neve is a borítóra került, a német kiadásnak a borítóján pedig nem Ernman, hanem lánya látható.

Greta szeptember 9-ig, a svédországi választások napjáig minden nap, ezt követően pedig péntekenként tovább folytatta tiltakozását a svéd parlament előtt. Egyre többen ismerték meg, híresség, a „klímaharc jelképe lett”.

Ebben az időszakban mind Rentzhog cége, mind Greta körül felgyorsultak az események. A We Don’t Have Time-nak az augusztusban kezdődő sztrájkot követően már szeptemberben „Greta-dizájnos” plakátjai voltak.

2018 novemberétől pedig Greta Thunberg is tagja volt a We don’t have time tanácsadói testületének. Rentzhog ezután Greta nevét használta fel cége népszerűsítésére, mely addigra már jó reklámértéket jelentett, ezzel vonzotta a befektetőket a november 27-i részvénykibocsátáskor. A cég a befektetőknek azt ígérte, hogy pénzük rendkívül jövedelmezően térül meg – vírusvideóiknak, és a közösségi oldalaikon elhelyezett hirdetéseknek köszönhetően.

A cég tájékoztatóiban azzal is kampányolt Rentzhog, hogy ők fedezték fel Gretat, hangsúlyozták, hogy „társaságuk központi szerepet játszott abban, hogy Greta Thunberg tiltakozása nagy belföldi és nemzetközi figyelmet kapjon.”

Rentzhogék az ügyleten, az új befektetőkön – Greta nevét felhasználva – az elérhető információk szerint mintegy 10 millió svéd koronát, vagyis majdnem egymillió eurót kerestek.

Greta édesapja miután az ügylet, és a hatalmas haszon napvilágot látott, úgy nyilatkozott, ők erről semmit sem tudtak. A több véletlen egybeesés – Greta édesanyjának és Rentzhognak találkozása, Greta felfedezése és a Greta családjáról szóló könyv megjelenése előtti médiafigyelem – azonban mindenesetre más megvilágításba helyezi a fiatal klímaaktivista történetét.