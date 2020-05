Koronavírus-szűrővizsgálat: közös érdek a kiválasztottak részvétele

A vizsgálatban való részvétel teljesen biztonságos: nincs várakozás másokkal egy légtérben, a mintavétel megfelelő védőfelszerelésben történik és a személyzet tesztelése is folyamatos – közölte a Semmelweis Egyetem.

Május 1-jén reggel 7 órakor kezdődtek el a Semmelweis Egyetem által végzett koronavírus szűrések a H-UNCOVER országos reprezentatív vizsgálat keretében, amelynek célja, hogy pontos képet kapjunk a hazai járványügyi helyzetről.

Összesen 17 778 ember kap meghívót az országos szűrővizsgálatban való részvételre, az pedig, hogy ők valóban el is jöjjenek a vizsgálatra közös érdek, hiszen a Központi Statisztikai Hivatal által reprezentatívan kiválasztott személyek nemcsak magukat és a családjukat, hanem személyenként további mintegy 500 magyar honfitársunkat képviselik – hangsúlyozta dr. Merkely Béla rektor. Ahhoz, hogy nagyon pontos eredményekhez jussunk, rendkívül fontos a magas részvételi arány – tette hozzá.

A vizsgálatban való részvétel teljesen biztonságos, az időpontokat úgy szervezték meg a szakemberek, hogy ne alakuljon ki várakozás másokkal egy légtérben. A vizsgálatot végzők a felmérés ideje alatt a betegellátásban nem vesznek részt, természetesen folyamatos az ő szűrésük is, valamint megfelelő védőfelszereléssel rendelkeznek, amelyet rendszeresen cserélnek. Így nem fordulhat elő, hogy ugyanabban a felszerelésben érkeznek két különböző vizsgálati személyhez. A szűrőautó elsősorban krónikus betegek, vagy 65 éven felüliek esetében házhoz megy, így azoknak, akik különösen veszélyeztettek nem kell kimozdulniuk otthonukból.

A mintavétel fájdalommal nem, maximum kisebb kellemetlenséggel jár. A vizsgálat három részből áll. Az aktuális fertőzöttség megállapítását a ma ismert legbiztosabb módszerrel, nyálkahártyából vett mintából ún. PCR-teszt segítségével végzik, ami képes kimutatni a vírus örökítőanyagát. Ennek során a páciens légúti (garat és orr) váladékából mintavételi pálcával mintát vesznek, azt speciális csőbe teszik, és genetikai vizsgálatokkal mutatják ki a vírus jelenlétét. Ezen kívül vérvétel is történik, amelyből egyrészt az esetleges korábbi fertőzés miatt képződött antitesteket, másrészt olyan paramétereket vizsgálnak, amelyek befolyásolhatják az egyén vírus iránti érzékenységét, növelhetik a fertőzés vagy szövődmény valószínűségét (pl. forró téma jelenleg, hogy a vércsoport befolyásoló tényező-e). A vizsgálat része egy 50 kérdést tartalmazó kérdőív is, amely segítségével arra is választ kaphatunk, hogy mik azok a speciális társbetegségek, szokások (pl. dohányzás), amik elősegíthetik vagy éppen megakadályozhatják a betegség kialakulását. A kérdőív rákérdez mindennapi tevékenységekre, szokásokra, a lakóhelyre, az egészségi állapotra és az iskolázottság szintjére.

A pozitív eredményről 24-48 órán belül értesítést kapnak az érintettek. Ha a teszt negatív, akkor ilyen külön értesítés nem történik, a lelet megtekinthető ügyfélkapun keresztül az EESZT-ben vagy a háziorvos segítségével. Ha valaki pozitív lesz, akkor a kontaktjainak szűrése is megtörténik.

A szűrővizsgálatba való beválasztás lezárult, szempontja az volt, hogy a minta minden magyarországi régióra és életkorra reprezentatív legyen. Éppen ezért önkéntesen nem lehet jelentkezni, ugyanakkor a kutatás keretében több további keresztmetszeti vizsgálat is lesz függően a járvány hosszától, de még legalább további kettő követi a mostanit.

A mostani szűrővizsgálatok május közepén zárulnak le, összesített eredmény május végére várható. H-UNCOVER vizsgálat célja, hogy pontos kép alakuljon ki a járvány kiterjedéséről, dinamikájáról, a fertőzöttek és az átfertőzöttek valós számáról.