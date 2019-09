Kósa: alkalmatlanok az ellenzéki jelöltek

A Fidesz országg­yűlési képviselője szerint Magyarország mára Európa egyik leggyorsabban fejlődő országa lett.

A Fidesz alelnökének jelölhetik Kósa Lajost a párt vasárnapi tisztújító kongresszusán, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter pedig – mivel kormánytag – kikerül az elnökségből. A kormánypártok önkormányzati kampányfőnöke Karácsony Gergelynek, a baloldal főpolgármester-jelöltjének kiszivárgott hangfelvétele kapcsán a Magyar Nemzetnek úgy fogalmazott: egyértelművé vált, hogy az ellenzéki összefogás megbukott.

„A Fidesz vasárnapi kongresszusi szavazása és az október 13-i helyhatósági választások után is a szívemhez legközelebb álló területtel, az önkormányzatokkal szeretnék foglalkozni. Elsősorban azokat a településeket segíteném, ahol a kormánypárti polgármesterjelöltek győztek” – jelentette ki a Magyar Nemzetnek Kósa Lajos, a Fidesz országg­yűlési képviselője és a kormánypártok önkormányzati kampányfőnöke.

Szavai szerint az előző kongresszuson azért nem indult az alelnöki választáson, mert tavaly tavaszig a Modern városok programot felügyelő tárca nélküli miniszter tisztségét töltötte be, s a Fideszen belüli megállapodás szerint nem szerencsés, ha egy kormánytag a párt vezetőségének is a tagja. Ugyanebből az okból Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter most kikerül a nagyobbik kormánypárt elnökségéből.

A Modern városok programot továbbra is szívügyének tekinti

„Bár már nem én felügyelem hazánk valaha volt legnagyobb fejlesztési programját, önkormányzati kampányfőnökként, országgyűlési képviselőként, valamint a megyei jogú városok szövetségének tiszteletbeli elnökeként továbbra is foglalkozom a fejlesztésekkel. Rengeteg program elindult már, s ezeknek az eredménye látszik a városokon és az ország gazdasági teljesítményén is. Az eredményt úgy lehet a legjobban összefoglalni, hogy

Magyarország mára Európa egyik leggyorsabban fejlődő országa lett. És ez még nem a folyamat vége, hiszen a kormány elindította a Modern falvak programot, amely a kistelepülések számára jelent számottevő fejlesztési perspektívát”

– fogalmazott Kósa Lajos, aki gazdaságtörténeti szempontból is rendkívülinek nevezte az elmúlt kilenc évet.

Sikeresnek tartja az önkormányzati kampányt

„Igyekeztünk olyan polgármesterjelölteket állítani, akik hozzáértők, tapasztaltak és az a szándékuk, hogy a kormánnyal együttműködve építsék-szépítsék a városaikat, falvaikat. Míg a Fidesz–KDNP több mint 1200 polgármesterjelöltet állított, mindössze 300 ellenzéki vagy az ellenzék által támogatott politikus indul a polgármesteri tisztségért, ráadásul az utóbbiak nemritkán egymás ellen küzdenek. Az ellenzéki együttműködés katyvaszában egyetlenegy dolog volt meghatározó: a hatalmi osztozkodás, vagyis az, hogy odaférjenek a húsosfazékhoz.

Miután a pénzért és hatalomért bármire képesek, ezért a jelöltjeik egy jelentős része alkalmatlan arra, hogy bármifajta önkormányzati vezető szerepet töltsön be.

A döntés a választópolgárokra van bízva, mi arról beszélünk, hogy mit szeretnénk tenni a településeinkért, s arról meggyőzni a szavazókat, hogy fogjunk össze újra. Az eddigi összefogás eredménye, hogy Magyarország egyre jobban teljesít” – fejtette ki Kósa Lajos.

A politikus a Karácsony Gergelyt, a baloldal főpolgármester-jelöltjét leleplező, a napokban kiszivárogtatott hangfelvételre is reagált.

„Más összefüggések okán korábban is azt állítottuk, hogy az ellenzéki szivárványkoalíció nem működőképes, a hanganyag viszont a napnál is világosabban mutatja, hogy ez a helyzet. Sőt az egész ellenzéki együttműködés gyakorlatilag már most, tehát a választás előtt összeomlott, hiszen a felvételek tanúsága szerint bűnözők álltak össze maffiózókkal. Arról van szó, hogy találtak egy szerencsétlent Karácsony személyében, aki nem tud semmit és nem is ért semmihez, akit fügefalevélként tarthatnak maguk elé” – fogalmazott Kósa Lajos.

Megjegyezte: ha Karácsony Gergelynek akár csak egy parányi bátorsága vagy gerince lenne, felállna, és visszamondaná a jelöltséget.

„Akkor talán azt lehetne mondani, hogy ebbe a fiúba mégiscsak szorult valami a becsületből, az önreflexió képességéből. Bár a jelenlegi eset előtt már többször is hátba szúrták a sajátjai, most is csak bambán mosolyog, mintha nem venne észre semmit” – hangsúlyozta a fideszes politikus.