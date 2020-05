Operatív Törzs: Magyarország a koronavírus-járvány első fordulóját megnyerte (videó)

A beszámoló 11-órakor kezdődött.

Cikkünket folyamatosan frissítjük.

A beszámoló előtt Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára tartott tájékoztatót, amit itt tud elolvasni.

Újabb 37 magyar állampolgárnál mutatták ki az új típusú koronavírus-fertőzést, ezzel 3678-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az aktív fertőzöttek száma 1615-re csökkent, harmaduk, 483 beteg igényel kórházi kezelést, közülük 23-an vannak lélegeztetőgépen. Elhunyt újabb 3 idős krónikus beteg, így 476 főre emelkedett az áldozatok száma, 1587-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek 44, az elhunytak 61, a gyógyultak 48 százaléka budapest.

Az elvégzett laboratóriumi tesztek száma 155 801, és 11 668-an vannak hatósági házi karanténban

– ismertette a friss adatokat Müller Cecília. Az országos tisztifőorvos közölte, az igazolt fertőzöttek száma 100 ezer főre vetítve 38 fő, ez az arányszám Budapesten 100, második helyen Zala megye áll 90 fővel.

Müller Cecília arról is beszélt,

a halálozási adatokat tekintve százezer főre vetítve öt fő az átlag Magyarországon.

Hozzátette, jellemzően az idős, krónikus betegségben szenvedők hunytak el, tehát a magas kockázati csoportba tartozók. Az összes elhunyt közül 449-en hatvan év felettiek voltak – tette hozzá.

A 37 új megbetegedés közül öten az Óhegy utcai, ketten a Pesti úti, ketten a Seregélyes úti idősotthon lakói voltak

– tette hozzá.

A járványügyi mutatók továbbra is kedvezőek, hiszen csökken a halálozások és az aktív fertőzöttek száma is, ami bizakodásra ad okot. Müller Cecília örömmel jelentette be, hogy

a Debreceni Egyetem és a Nemzeti Népegészségügyi Központ közösen fog oltóanyagot gyártani.

A Nemzeti Népegészségügyi Központban már korábban izolálták a vírust – ez az alapja a vakcinafejlesztésnek. Különböző vírustörzseket vizsgálnak, ebből választják majd ki a legalkalmasabbat. Jelenleg a sejtkultúrákat tesztelik, azt a vakcinát szeretnék kiválasztani, amely a legmegfelelőbb immunválaszt tudja kiváltani az emberi szervezetben.

Nekünk saját kutatási tervünk van, muszáj sikeresnek lennünk, mert az egész világ a vakcinára vár

– jelentette ki Müller Cecília.

Kiss Róbert rendőr alezredes arról beszélt,

folyamatos egyeztetéseket folytatnak a szomszédos országokkal, hogy újra megnyílhassanak a határátkelőhelyek.

Ma megjelent a Magyar Közlönyben is, hogy az osztrák-magyar határon a két ország állampolgárait átengedik, ha négy napnál nem régebbi okirattal igazolják, hogy nem koronavírus-fertőzöttek: ilyenkor nem kerülnek hatósági házi karanténba.

A másik kormányrendelet a szlovák-magyar határra vonatkozik:

szlovák állampolgár beléphet, ha legfeljebb 24 óráig tartózkodik hazánkban. Emellett Romániába és Romániából bővültek a tranzitlehetőségek, és az átutazók szintén mentesülnek a házi karantén alól.

Az Operatív Törzs utasítására ma is harminc kórházba érkezik védőszállítmány, illetve az Országos Mentőszolgálat és a rendőrség is kap ezekből.

Ma a hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzését választók száma 1230 főre nőtt és az elmúlt 24 órában 1046 karantént rendeltek el, összesen 11 568 van érvényben. A büntetőeljárások száma a járvánnyal összefüggésben 329-re nőtt és hetven főt hallgattak ki eddig – tette hozzá a rendőr alezredes.

Müller Cecília felhívta a figyelmet, hogy

csak kijelölt helyen szabad fürdeni.

Elsőként a fürdővíz minőségét vizsgáljak, majd kijelölik a fürdőhelyet, ahol

kiszolgáló egységeknek is lenniük kell, ezek nélkül nem üzemelhetnek.

Figyelni kell a zsúfoltság elkerülésére és a személyes higiénia fokozott megtartására, például a fürdőzés előtti zuhanyzásra, illetve a rendszeres takarításra.

A 65 év felettiek számára kijelölt vásárlási idősáv fenntartása indokolt – közölte Kiss Róbert rendőr alezredes.

Müller Cecília sajtóérdeklődésre elmondta, nem javasolja kisgyermekeknek a maszk viselését, az óvodában sem. Sokkal inkább a távolságtartásra és a személyi higiénére kell odafigyelni náluk. A törülköző helyett a papírtörlők bevezetése indokolt, hiszen ez a legbiztonságosabb – tette hozzá.

Arra a kérdésre, ha valaki magánszolgáltatónál végeztet tesztet és az pozitív lesz, kinek kell jelenteni, a tiszti főorvos azt mondta, minden laboratórium köteles jelenteni a pozitív eseteket az NNK elektronikus rendszerének, így tudják megtenni a szükséges intézkedéseket.