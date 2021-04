Operatív Törzs: hazánkban már minden negyedik ember megkapta az oltást (videó)

Messze előzzük az uniós átlagot – hangzott el az Operatív Törzs napi tájékoztatóján.

Ezt ne hagyja ki! Továbbra is uszít a baloldal a sikeres oltási program ellen

Már minden negyedik ember kapott oltást

György István, az oltási munkacsoport vezetője arról beszélt, hogy továbbra is a legfeszesebb tempót diktálja az ország Európában. A ma reggeli adatok szerint több mint 2,53 millió ember kapott oltást, így minden negyed ember megkapta az oltást. Messze előzzük az uniós átlagot, és a kétszer beoltottak száma is meghaladja az egymilliót – tette hozzá. Joggal bízhatunk benne, hogy a lakosság átoltottságával a járvány is gyengülni fog – írja az Origo.

Az oltások beadása folytatódik

György István közölte, hogy az oltások folytatódnak. Minden egyes beoltottal közelebb kerülünk ahhoz, hogy az életünk visszatérjen a normális kerékvágásba. Az egészségügyi dolgozók és az idősotthonok lakói körében jelentősen csökkent a fertőzések száma, éppen ezért mindenki regisztráljon – tette hozzá.

Már több mint 100 ezer pedagógus kapta meg az oltást

György István beszélt arról is, hogy az aktív korosztályt is oltják már. Már több mint 100 ezer pedagógus kapta meg az oltást, és több mint 100 ezer újabb oktató kapott behívót – tette hozzá.

Indul a második körös oltás

György István arról is beszélt, hogy csütörtökön kezdődik a pedagógusok második körös oltása. Erre több mint 100 ezer oktató meg is kapta a behívót. Az oltás többnyire a kórházi oltópontokon és a szakrendelőkben lesz – mondta György. Akik az elmúlt 3 hónapban fertőzöttek voltak, azok később kapnak majd oltást. A normális élethez tartozik, hogy a gyermekek közösségben vannak.

Kimagasló teljesítmény

Közel 526 ezer első oltást, és a másodikkal közösen több mint 720 ezret adtak be a múlt héten. Ez kimagasló teljesítmény. György István megköszönte mindenki munkáját.

Így néz ki a heti oltási terv

1,6 millióan még mindig várnak az oltásra, így továbbra is a vakcinák mennyisége határozza meg az oltás ütemét – mondta György. Kétfajta vakcinával oltanak: Szputnyik és Pfizer. 250 ezer adag Szputnyikot szabadítottak fel a héten, és a háziorvosok praxisonként 50 főt küldhetnek oltásra. 246 ezer adag Pfizer-vakcina érkezik a kórházi oltópontokra. Ebből jut a pedagógusoknak és második körös oltásra – ismertette. Az elmúlt napokban Budapesten a járóbeteg szakellátók is sorra kerültek az oltások beadásában – tette hozzá.

Mindenki regisztráljon!

György István ismételten köszönetet mondott az oltási folyamatban részt vevőknek, és további regisztrációra buzdított.

A teljes sajtótájékoztatót itt megtekintheti:

Megkezdődött a védelmi intézkedések feloldása

Kiss Róbert arról beszélt, hogy hatályba lépett a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozata. Ennek alapján életbe lép a négyzetméter-alapú szabályozás az üzleteknél. Este tíz órától lesz kijárási tilalom reggel 5-ig.

Ez vonatkozik a szolgáltatásokra

Kiss Róbert arról is beszélt, hogy a szolgáltatások esetében nincsen négyzetméter-alapú szabályozás. A vendéglátó üzletekre, és a szállodákra nem vonatkoznak a mostani intézkedések, továbbra sem lehet rendezvényeket tartani. A schengeni határokon lévő ellenőrzések is életben maradnak.

Ennyien szegték meg a szabályokat

Kedden 466 ember nem viselt maszkot – mondta Kiss Róbert. A rendőr alezredes közölte, hogy 453 ember nem viselt maszkot a közterületen. Kedden három esetben zártak be ideiglenesen vendéglátó üzletet. 499 szegték meg a kijárási tilalmat.

Nem kedvezőek a járványügyi adatok

Müller Cecília közölte, hogy a járványügyi adatok továbbra sem kedvezőek Magyarországon. Egyfajta stagnálás van az új fertőzöttek számában. A kórházi kezelésre szorulók száma nagyon magas, több mint 12 ezer fő van kórházban – tette hozzá.

A kórházban lévők 3-4 százalékának nincs alapbetegsége

Müller Cecília szerint a brit mutáns miatt súlyosabb a járványhelyzet. A fiatalok közül is sokan kerülnek kórházba. Minden alapbetegség nélkül továbbra is csak 3-4 százalékban vannak jelen a fertőzöttek a kórházban. A szakember elmondta, hogy az elhízás, a cukorbetegség a legfőbb rizikó továbbra is. Mindezek ellenére vannak olyan személyek, akik nagyon gyorsan lélegeztetésre szorulnak, éppen ezért fontos, hogy már több mint 2,5 millió ember megkapta a védőoltást – mondta Müller Cecília.

Kérdések az AstraZeneca vakcináról

Müller Cecília arról is beszélt, hogy 246 ezer adag Pfizer vakcina kerül az oltópontokra. Az AstraZeneca vakcina kapcsán felmerült kételyek kapcsán azt mondta, hogy jelenleg hivatalos vélemény nem fogalmazódott meg a vakcinával kapcsolatban. A magyar hatóságok majd a hivatalos közlemények után hoznak döntéseket.

Mindent meg kell tenni a fertőződések elkerüléséért

Adattorlódás következtében alakult ki a mai 311-es áldozati szám – mondta Müller Cecília. Nem mindegyik egészségügyi szolgáltató jelzett a húsvéti hétvégén. Ezek persze nem adatok, hanem áldozatok, akiket a családjuk gyászol – tette hozzá. Mindent tegyünk meg a fertőződések elkerülése végett.

Fokozott óvatosság kell

Müller Cecília arról is beszélt, hogy minden erőt arra kell összpontosítani, hogy kikerüljünk a járványból, és ennek legfőbb eszköze a védőoltások beadása. Naponta hasonló adatokról számolunk be, éppen ezért nagyon szigorú feltételek mellett szabad az indítást megkezdeni. Fokozott óvatosságot kért mindenkitől Mülller Cecília.

Ne családi program legyen a bevásárlás

Müller Cecília arról is beszélt, hogy ne családi program legyen a bevásárlás, lehetőleg szükség esetén menjünk csak.

Így lehet átvészelni otthon a koronavírust

Müller Cecília kérdésre azt mondta, hogyha a betegség tüneteit érzékeljük, akkor vegyük fel a kapcsolatot a háziorvossal. A Favipiravir mellett fizikai kíméletre van szükség, ha valaki koronavírusos. Nagyon fontos, hogy otthon félig hason, vagy félig oldalon feküdjünk. Mindezek mellett vitaminokat is kell szedni, és fontos a folyadékok fogyasztása. Így lehet otthon átvészelni a vírust – tette hozzá.