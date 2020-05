Operatív Törzs: a gazdaságvédelmi akcióterv kiemelt része a bértámogatás (videó)

Bértámogatás, adócsökkentés, nulla százalékos hitel és hiteltörlesztési moratórium bevezetésével segítenek – mondta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszter-helyettese.

A hazánkban azonosított fertőzöttek száma 3263 főre nőtt és elhunyt újabb 8 idős krónikus beteg – mondta el Gál Kristóf szóvivő az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján. Ezzel 413 főre emelkedett az elhunytak száma, 933-an pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1917 fő. Jelenleg 812 koronavírusos beteget ápolnak kórházban és 50-en vannak lélegeztetőgépen.

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) miniszter-helyettese beszámolt róla, hogy a kormány ígéretéhez híven 10 év alatt 1 millió munkahelyet teremtett. De a vírus miatt most sem kell letérni az eddigi útról, a lehető legtöbb munkahelyet kell megvédeni, amennyit pedig a vírus tönkretesz, létre fognak hozni. Összesen 163 ezer magyar ember fordult segítségért a hatóságokhoz a jelenlegi helyzetben, mert nincs munkájuk. Ezért a gazdaságvédelmi akcióterv második szakasza is a munkahelyek védelmére és újak teremtésére koncentrál.

Bértámogatás, adócsökkentés, nulla százalékos hitel és hiteltörlesztési moratórium bevezetésével segítenek. A segítséget kérő munkavállalók többsége a nagyobb cégek munkavállalói közül kerül ki. Külön kiemelte Schanda Tamás, hogy 376 kérelem érkezett be a kutatóktól.

Kiss Róbert, rendőr alezredes beszámolt arról, hogy immár 336-an vannak azok a hatósági karanténban lévők, akik vállalták az ellenőrző szoftver használatát.

Budapesten és Pest megyében az elmúlt időszakban 24 564 esetben intézkedtek a kijárási korlátozással kapcsolatos jogsértések miatt – jegyezte meg. Hozzátette, hogy a határokon nyugodt a helyzet.

Dr. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója elmondta, hogy ma 133 éve indult el a szervezett életmentés Magyarországon. Most sem más a dolgunk, mint minél több életét megmenteni – húzta alá. Most egy világjárvánnyal állunk szemben, a legrosszabb forgatókönyvvel kellett számolnunk – mondta Csató Gábor, hozzátéve, hogy új munkaruhákat szereztek be, átálltak a digitális üzemmódra, és új mentőautókat szereztek be. Elmondta, 6 mentős betegedett meg koronavírussal.