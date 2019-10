Kurd politikusnőt gyilkoltak meg a török támogatással küzdő milicisták

Legkevesebb kilenc kurd civillel, köztük a szíriai kurd közösség egyik politikai vezetőjével végzett a Törökország által támogatott arab milícia Szíria északi részén – közölte az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) nevű emigráns civil szervezet szombaton.

Az OSDH úgy tudja, hogy a kurd civileket Tel Ábjad különböző pontjain ölték meg.

A Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű szíriai ellenálló milícia politikai szárnya, a Szíriai Demokratikus Tanács szerint az áldozatok egyike a 35 éves Hevrin Hálaf, aki a Szíriai Jövő párt főtitkára és a tanács egyik vezetője volt. A tanács szerint a Törökország által támogatott milicisták sofőrével együtt kirángatták az autójából a Kámeslíje és Manbídzs közötti úton, és agyonlőtték.

A Yeni Safak nevű török kormánypárti lap úgy számolt be Hálaf meggyilkolásáról, hogy „sikeres műveletben végeztek” a politikai vezetővel, aki a lap szerint a Népvédelmi Egységek (YPG) nevű „terrorszervezet” egyik politikai szervezetét vezette. Az YPG nevű kurd milíciát Törökország terrorszervezetnek tekinti, és ez a milícia adja az SDF gerincét.

Leader of Syria Future Party, Hevrin Khalaf, was killed in a field-execution by Turkey-backed militants. #TwitterKurds #Syriahttps://t.co/IS72T9GnSU

— Kurdistan 24 English (@K24English) October 13, 2019