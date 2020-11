Lángba borították Párizst az erőszakos tüntetések

Erőszakba torkolltak a szombati franciaországi tüntetések, amelyeket a közbiztonsági törvényjavaslat és a rendőri brutalitás ellen szerveztek újságírói szervezetek, szakszervezetek, baloldali pártok. Az eredetileg békés demonstráció délutánra véres összecsapásokká fajult, több épület lángokban áll. A hatóságok tájékoztatása szerint országszerte több mint 133 ezren vonultak utcára, a fővárosban 46 ezren, Lille-ben háromezren, Bordeaux-ban hatezren, Lyonban csaknem nyolcezren, Strasbourgban pedig ezerötszázan tiltakoznak. A közösségi médiába feltöltött felvételek tanúsága alapján a szélsőbaloldali vandálok több helyen randalíroztak, kirakatokat törtek be – írja a Magyar Nemzet.

A francia nemzeti banknál is gyújtogattak.

A kiérkező rendőrökre rátámadtak, volt, hogy Molotov-koktélt dobtak rájuk.

Nagyon indulatos jeleneteket látni az utcákon. Kézigránátokat dobálnak. Sokan rendkívül dühösek a tervezett jogszabály miatt, és amit látnak, az egy másik példa lesz arra, amit rendőrségi brutalitásnak neveznek – hangzott el a Sky News helyszíni tudósítójától, Michelle Cliffordtól.

