Lazítanak a járványügyi intézkedéseken több európai országban

Európa-szerte több országban, így Ausztriában, Dániában, Csehországban, Litvániában, Norvégiában, Spanyolországban, és Olaszországban is lazítanak a járványügyi intézkedéseken.

Ausztriában eddig sem tartottak zárva az élelmiszerüzletek, gyógyszertárak és trafikok, húsvét után viszont kinyithatnak a kisebb, 400 négyzetméternél nem nagyobb üzletek, a barkácsáruházak, autószerelő-műhelyek, autómosók, vasedényüzletek, zálogházak és a szabadtéri piacok. Ugyanakkor csak 7.40-től 19 óráig tarthatnak nyitva. A bolttulajdonosok, akik egyszerre túl sok vevőt engednek az üzlethelyiségekbe, 3600 euró (1,3 millió forint) pénzbírságra számíthatnak.

Május elsejétől valamennyi üzlet kinyithat Ausztriában, így a bevásárlóközpontok és a fodrászüzletek is. Az osztrák hatóságok április végén döntenek arról, hogy a szállodák és a vendéglátás mikortól nyithat újra. Tömegrendezvényekre várhatóan június végéig nem lehet számítani.

Spanyolország kilenc tartományában két hét szünet után, húsvét hétfőn megkezdték a munkát a nem létfontosságú ágazatokban, például az építő- vagy az autóiparban dolgozók. A spanyol közszolgálati televízióban (TVE) elhangzott becslés szerint országosan mintegy 2 millió munkavállaló tér vissza a munkába ezekben a napokban.

A spanyol kormány március 30-án állította le a nem létfontosságú szektorok működését, hogy így lassítsa a koronavírus terjedését. A kabinet szerint az intézkedés beváltotta a hozzá fűzött reményeket.

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök vasárnap beszélt arról, hogy ezzel véget ért az ország „hibernációja”, de a szükségállapottal együtt járó szigorú általános korlátozás nem. A diákok továbbra is távoktatásban tanulnak, ahol csak lehet, otthonról zajlik a munkavégzés és nem enyhítenek a lakhelyelhagyási korlátozásokon sem. „Az első lazításokra legkorábban két hét múlva lehet számítani. Azok is fokozatosan és óvatosan lesznek bevezetve” – emelete ki. Zárva maradnak az éttermek és azok az üzletek, amelyek nem olyan alapvető szükségletek látnak el, mint például az élelmezés.

Csehországban már csütörtöktől bővült a nyitva tartó üzletek száma, ugyanakkor szigorodtak az üzletek működtetésének higiéniai feltételei. Megnyíltak főleg a sporttal és szabadidős tevékenységgel kapcsolatos boltok és szolgáltatások, a hobbimarketek, a vaskereskedések, az építkezési kellékeket árusító üzletek. Sokan megrohamozták a barkácsüzleteket és kertészeteket, mert a kijárási korlátozások idején sokan otthonuk felújításába kezdtek.

További üzletek, szolgáltatások megnyitását a cseh kormány a járványhelyzet alakulásától függően a húsvét utáni időszakra tervezi. Az iskolák leghamarabb május végén nyithatnak újra. A prágai kabinet bár kilátásba helyezett további kivételeket a be- és kiutazást illetően, a határok teljes körű újranyitása egyelőre nem merült fel. „Úgy gondolom, ez nem lesz téma a következő hetekben, de lehet hogy hónapokban” – fogalmazott Adam Vojtech egészségügyi miniszter a közszolgálati televízióban.

Erna Solberg norvég miniszterelnök húsvét előtt bejelentette, hogy április 20-tól újranyitnák az óvodákat, majd 27-től az általános iskolák alsó négy tagozatát. Április 20-tól emellett ismét működhetnek a fodrászüzletek, a gyógytornászok és a pszichológusok rendelői is. A határok azonban továbbra is zárva maradnak. A külföldről hazatérőknek kéthetes karanténba kell vonulniuk.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök a nyitás „első óvatos fázisáról” beszélt korábban. Április 15-től első lépésben újranyitnák április a bölcsődéket, óvodákat és az általános iskolák alsó öt tagozatát. A dán kormány ezzel tehermentesítené a szülőket, akiknek napközben a munka mellett a gyermekeikről is gondoskodniuk kellett. Frederiksen ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a dánoknak be kell rendezkedniük arra, hogy bizonyos korlátozások még hónapokig hatályban maradhatnak, így a skandináv ország május 10-ig meghosszabbította a határai zárva tartását. A kormányfő szerint a nyitás második fázisáig, az éttermek, bárok, kávézók, színházak és egyéb szórakozóhelyek zárva fognak tartani, s továbbra sem szabad tíznél több embernek gyülekeznie a közterületeken. A tömegrendezvényeket augusztus végéig megtiltották.

Saulius Skvernelis litván miniszterelnök is bejelentette, hogy fontolgatják a kijárási tilalom lazítását, amennyiben a húsvéti ünnepek alatt nem tapasztalnak újabb tetőzést a balti államban, így az élet fokozatosan visszatérhet a rendeskerékvágásba. A vilniusi kormány szerdán tervezi ismertetni négy pontos akciótervét és egy előzetes ütemtervet is. Litvániában szigorú kijárási és utazási korlátozásokat vezettek be a járvány feltartóztatására.

Olaszországban április 14-től megnyitják a könyvesboltokat, az erdészeteket és a csecsemőcikkeket áruló üzleteket Giuseppe Conte olasz miniszterelnök péntek esti bejelentése szerint, aki május 4-ig meghosszabbította az eddig érvényes összes többi járványügyi óvintézkedést és korlátozást. Ugyanakkor túl korainak nevezte a kijárási korlátozás feloldását, a nem létfontosságú termelés és szolgáltatások újraindítását.

Giuseppe Conte elmondta, hogy május 4-től megkezdődik az úgynevezett második fázis, amikor a gazdaság bizonyos ágazatai újraindulhatnak. Ennek részleteit egy 17 tagú egészségügyi-gazdasági munkacsoport dolgozza ki, amelynek élére a vállalati menedzsmentben jártas Vittorio Colaót nevezték ki.

Az olasz iskolák akár a nyári szünet végéig, vagyis egészen szeptemberig zárva maradhatnak.

Németországban, ahol március közepe óta szinte teljesen leállt az élet a koronavírus-járvány miatt, április 19-ig maradnak érvényben a kijárási és egyéb korlátozások. A szövetségi kormány és a tartományi kormányok vezetői szerdán egyeztetnek arról, hogy miként alakítsák a szabályokat április 20-tól.

Borítókép: Egyetlen utas várakozik az utasfelvételi pultoknál a barcelonai repülőtéren 2020. április 13-án