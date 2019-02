Lecsaptak egy nemzetközi drogterjesztő hálózatra

A bűnszervezet 2017 ősze és 2019 januárja között utcai áron számolva 3,8 millió euró értékű drogot hozott forgalomba.

Kiterjedt nemzetközi drogterjesztő hálózatot leplezett le a rendőrség Ausztria Burgenland tartományában. A bűnszervezet 2017 ősze és 2019 januárja között utcai áron számolva 3,8 millió euró értékű drogot hozott forgalomba. A hálózat 53 tagját őrizetbe vették a hatóságok, közülük kettőt már el is ítéltek, öt és fél, illetve hatévnyi börtönbüntetésre – közölte csütörtökön a helyi rendőrség.

A nyomozás, melynek eredményeként sikerült leleplezni a hálózatot, egy Weiden am See (magyar nevén Védeny) városában található borospincéből indult, ahol jó minőségű marihuánát termesztettek. Ezután a rendőrség több bécsi, burgenlandi és alsó-ausztriai dealert hallgatott ki – közölte Martin Huber, a burgenlandi rendőrség vezetője. Innen jutottak el az ügyben nyomozó bűnügyi rendőrök a csehországi, illetve németországi fő elkövetőkhöz.

A hatóságok 53 gyanúsítottat vettek őrizetbe, életkoruk 19 és 54 év közötti, 49 férfi mellett négy nő van köztük. A nemzetközi hálózat 40 osztrák, 4 lengyel, 3 cseh, 2 boszniai, 2 orosz, egy román állampolgárságú tagból állt, egyiküknek semmilyen állampolgársága nincs.

A legfiatalabb őrizetbe vett személy mindössze 19 éves, aki több társával együtt a németországi és csehországi kábítószer-szállításokat hangolta össze.

A határokon bérelt autókkal csempészték át a drogot, de használták a vasúti közlekedést is, például így jutott át kábítószer Nürnbergből Passaun át is Ausztriába. Szintén vonattal jutottak be a Lengyelországból Csehországon keresztül érkező drogszállítmányok Ausztriába.

A marihuána egy részét Burgenland tartományban és Bécsben termelték, további szállítmányokat pedig egy cseh-boszniai banda csempészett be bérelt autókkal és teherautókkal Ausztriába, ahol a helyi terjesztők továbbértékesítették a kábítószert.

A rendőrség 46 épületet (lakásokat, házakat és csarnokokat) kutatott át Ausztriában és Csehországban, ennek eredményeként – feketepiaci értékén számolva – 810 ezer euró értékű kábítószert, valamint 33 ezer euró készpénzt foglalt le.