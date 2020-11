Lengyel újságíró: a baloldali ellenzék mindenre képes a hatalomért

Múlt pénteken százezres tömeg tüntetett Varsóban az abortusztörvény szigorítása ellen, amelynek értelmében az alkotmánybíróság nemrég alkotmányellenesnek nyilvánította a beteg magzatok művi vetélését lehetővé tévő előírást. Ezzel kapcsolatban Bronisław Wildstein volt lengyel disszidens, újságíró elmondta: a Jarosław Kaczyński elleni gyűlöletipar nagyon fejlett Lengyelországban. A Telewizja Polska volt vezérigazgatója arról is beszélt: a demonstrálókat legfőképpen a hatalomért mindenre képes baloldali ellenzék támogatja, de Soros György alapítványai is aktívan tevékenykednek a jobboldali lengyel kormány ellen.

Bronisław Wildstein a Magyar Nemzetnek adott interjút.

Lengyelországban egy hete tartanak az alkotmánybíróság abortuszdöntése elleni demonstrációk. A tüntetők egy radikális kisebbsége templomokat és szobrokat is megrongált. Megérkezett a XXI. század Lengyelországba?

Igen. Ebből pedig az következik, hogy az új kor a domináns, keresztényellenes ideológiájával próbálja legyőzni a lengyel identitást. Az alkotmánybíróság döntése csak ürügy a jelenlegi kormány, az egyház és a lengyel tradíciók megtámadására. Azt is fontos megjegyezni, hogy az alkotmánybíróság ítélete nem is lehetne más, mivel a döntés a lengyel alkotmányból következik. Ezt még olyan korábbi alkotmánybírák is elismerik – többek között Andrzej Zoll és Andrzej Rzepliński –, akik radikálisan ellenzik a Jog és Igazságosság- (PiS-) kormányt és a jelenlegi alkotmánybírósági kollégiumot. A tüntetés szervezői nemrég még sírva védelmezték az alkotmányt azt állítva, hogy a PiS-kormány megsérti azt, jelenleg azonban nem érdekli őket. Az alkotmánybíróság ítélete csak körvonalazza a jövőbeli törvény határait és lehetetlenné teszi a magzatelhajtást a Down-szindróma gyanújával születendő gyermekek esetében. Az ellenzék azon állítása, miszerint arra kényszerítik a nőket, hogy halálra ítélt gyermekeket szüljenek, ezzel veszélyeztetve saját egészségüket és testi épségüket, egyszerűen hazugság.

A Jog és Igazságosságnak jelentős bázisa van Lengyelországban, dominálva a politikai teret, azonban a legfrissebb felmérések szerint rendkívül magas Jarosław Kaczyński pártelnök elutasítottsága. Hogyan oldaná fel az ellentétet?

A Kaczyński elleni gyűlöletipar nagyon fejlett hazánkban. A lengyel média nagy része folyamatos támadás alatt tartja a PiS vezetőjét, akinek, politikus lévén, limitáltak a lehetőségei. Bár a médiapiac pluralizált, nagyrészt a liberális kánont fújja, a Jog és Igazságosság erőforrásai pedig nem elegendők az ellensúlyozáshoz. A tüntetők nagy része azzal sincs tisztában, hogy az alkotmánybíróságon mi történik, de ez nem meglepő, hiszen az emberek jelentős része csak rövid távon képes realizálni a valóságot. Fontos kiemelni, hogy Lengyelországban Kaczyński a jobboldal győzelmének atyja. A kezdetektől fogva a harmadik köztársaság oligarchikus, posztkommunista rendszerének kritikusa volt. Ez a modell, bár a demokrácia látszatát és érzését kelti, teljes mértékben kiüresíti a demokratikus folyamatokat, megszüntetve a tényleges politikai pluralizmus, létrehozva végső soron egy olyan rendszert, amelyben az összes szereplő az oligarchák érdekeit képviseli. Ez az oligarchia erős üzleti szerepkörrel és hatalmas vállalatokkal rendelkezik, legyen szó ügyvédi irodákról, médiáról vagy egyéb véleményformáló központokról. Ennek a modellnek az ellenzői voltak a Kaczyński testvérek, akikből hamar ördögöt csinált az ellenoldal, kigúnyolva őket. Ha kellő távolságból figyeljük a lengyel közélet vezetői által elénk tárt valóságot, akkor kiderül, hogy a politikai analízis helyét már régen átvette Kaczyński pszichoanalízise. Ebben a narratívában Kaczyńskinak semmi sem sikerül, és mégis mindenen uralkodik; a PiS vezetője egy utolsó bolond, de mégis évtizedek óta irányítja az országot.

A tüntetésekre visszatérve, sokan az állam és az egyház szoros kapcsolatát ellenzik.

Az egyház támogatta az alkotmánybíróság döntését, ami Kaczyńskinak és a pártvezetésnek nem jött jól, ugyanis tudják, hogy a politika a lehetőségek művészete, Lengyelországban pedig nincs olyan közhangulat, hogy szigorítsák az abortusztörvényt. Természetesen a PiS-ben vannak olyan tagok, akiket az egyház etikája és tanítása vezérel. Ők voltak azok, akik az alkotmánybíróságnál szorgalmazták az eugenetikus abortusz kérdésének tisztázását. A lengyel politikában ideológiai szempontból az egyházhoz a PiS áll a legközelebb, a függetlenséggel pedig nem sokat törődtek, amikor hivatalosan is beálltak a Jog és Igazságosság mögé. Egyes papoknál előfordulhat a részrehajlás, azonban az egyház soraiban megtalálhatók a lengyel kormány könyörtelen ellenzői is.

Milyen a Jog és Igazságosság megítélése napjainkban?

A Jog és Igazságosság klasszikus konzervatív párt, ez pedig igaz a magyarországi szövetségesére, a Fideszre is. Ez különbözteti meg az országainkat Nyugat-Európától, ahol a baloldal teljes mértékben gyarmatosította a jobboldalt. Nyugaton a konzervatív pártok csak nevükben és arcukban különböznek a baloldali versenytársaiktól, meghajoltak az emancipáció domináns ideológiája előtt. A PiS és a Fidesz megvédi a közösségek identitását és ebből kifolyólag a kultúrát is. Ez a védelem kiterjed a tágabb értelemben vett európai kultúrára is, a fent említett emancipációs ideológia azonban elutasítja ezt a politikát.

Pénteken százezer fős tüntetés volt Varsóban, ilyen tömegeket rég nem látott az ország. Lesz eredménye a demonstrációknak?

Ezek a tiltakozások nem fognak sokáig tartani és nem hiszem, hogy jelentős hatással leszek a lengyel politikára. Természetesen tévedhetek is, hiszen lehet, hogy a tüntetések egy hazánkban zajló mélyebb változás szimbólumai, amelyek nagyrészt a társadalmunk fiataljait érintik.

Kik támogatják a demonstrálókat?

Legfőképpen a baloldali ellenzék, amely képes mindent megtenni a hatalomért. Ez természetesen csak formális átvétel lenne, hiszen a valódi hatalmat az uraik gyakorolják, akik a harmadik köztársaság oligarchái kiterjedt európai hálózattal megtámogatva. A másik támogatói csoportot az emancipáció ideológiájának hívei alkotják: feministák, LMBTQ-aktivisták, média- és véleményformáló központok. Ezek a szereplők közvetlenül részesei az eseményeknek; a Gazeta Wyborcza ellenzéki lap röpcédulákat és plakátokat nyomtat, valamint jogi és anyagi segítséget is nyújt a tüntetőknek. Külföldről olyan alapítványok és intézmények hálózata támogatja a demonstrációkat, mint a Soros Györgyhöz köthető Batory Foundation, de számos német alapítvány is színre lépett, amelyeknek az ideológiai alapokon kívül birodalmi céljaik is vannak. A német alapítványok visszatérnének a régi status quóhoz, amikor Lengyelország az európai hatalmak, különösen Németország vazallusa volt. Természetesen a tüntetők túlnyomó többségének halvány fogalma sincs ezekről a folyamatokról.