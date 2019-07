Letartóztatták a zaklatással vádolt amerikai milliárdost

Jeffrey Epsteint kiskorúak szexuális zaklatásával és emberkereskedelemmel vádolják.

Epsteint New Jerseyben a repülőtéren tartóztatták le, amikor magángépével megérkezett Párizsból. Letartóztatása után percekkel a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) több mint egy tucatnyi ügynöke kutatta át a lakását. Hétfőn kell megjelennie egy manhattani bíróságon. Előzetes letartóztatásával egy évtizede tartó nyomozás és a sajtóban megszellőztetett vádalkuról szóló hírek özöne zárult le.

Bár a manhattani ügyészi hivatal nem kívánta kommentálni az ügyet, sajtójelentések szerint

a milliárdos ellen 2002 és 2005 között New Yorkban és Floridában elkövetett, kiskorúakat is érintő emberkereskedelem, pedofília gyanúja miatt emelnek vádat, tovább azzal is vádolják, hogy ő személyesen is elkövetett szexuális visszaéléseket kiskorúak terhére.

A 66 éves Epsteinről, aki korábban egy kockázatitőke alap kezelője volt, valamennyi amerikai médium megemlíti, hogy Bill Clinton volt és Donald Trump jelenlegi elnök, valamint prominens üzletemberek barátja volt, a The Wall Street Journal című lap pedig azt is közölte, hogy a brit királyi család egyik tagjához, András yorki herceghez is barátság fűzte.

Az amerikai szövetségi hatóságok több mint egy évtizeddel ezelőtt kezdtek vizsgálódni. 2007-ben azonban a floridai ügyészek vádalkut kötöttek Epsteinnel, és két rendbeli, prostitúcióval kapcsolatos bűncselekmény miatt 13 hónapos börtönbüntetésre ítélték. A szövetségi vádemelést akkor elkerülte. A büntetést a floridai Palm Beachben töltött le, kivételezett helyzetben, mert „munkával kapcsolatos teendőkre” hivatkozva napközben elhagyhatta a börtönt.

A vádalkuról szóló megegyezést akkor Alexander Acosta, floridai ügyész tárgyalta ki. Acosta jelenleg a Trump-kormány munkaügyi minisztere.

Az idén februárban egy floridai szövetségi bíró felülvizsgálta az ügyet és arra a megállapításra jutott: a vádalkut megkötő ügyész megsértette a szövetségi törvényeket, mert a vádalkuról nem informálta az áldozatokat. Miután a Miami Herald című lap foglalkozott az üggyel és több kongresszusi politikus is felháborodott nyilatkozatot tett, az igazságügyi minisztérium újranyitotta az Epstein-dossziét.

A letartóztatást sem az igazságügyi tárca, sem Epstein ügyvédje nem kívánta kommentálni.