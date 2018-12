Ma van a fogyatékkal élők világnapja

A Családok éve információs kisfilmmel készült december harmadikára.

A kisfilmet a Facebookon és a Youtube-on, valamint a csaladokeve.hu és a csalad.hu oldalakon publikálták és itt, nálunk is látható.

A 2,5 perces riport főszereplői az Izsó család, ahol a nagyobbik gyermek, Veronika mozgássérült. Az édesapa futóként a mozgás élményét is átadja lányának, legutóbb, egy hónapja az „igazi maratont” is lefutották, ugyanis Görögországban futottak együtt Veronika ötlete alapján. A videóban a család tagjai azt is megosztják, hogyan élik a lehető legteljesebben életüket, melynek kulcsa a család.

