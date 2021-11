Magyarországot nem fenyegetik energiakimaradások szemben Nyugat- és Dél-Európával

Magyarország biztonságban van, mert Nyugat- és Dél-Európával szemben semmilyen körülmények között nem fenyegetik energiakimaradások – mondta a Fidesz európai parlamenti (EP) delegációjának vezetője, a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Deutsch Tamás hangsúlyozta: a helyzet Nyugat- és Dél-Európában súlyos. Mint fogalmazott:

„kézzelfogható valóság, hogy blackout, azaz hosszabb ideig a polgárok által elszenvedni kénytelen áram-, illetve energiakimaradás lehet a téli hónapokban”.

Ausztriában a hadsereg már óriásplakátokon, illetve online hirdetésekben készíti fel a polgárokat arra, lehet, hogy az energiaválság miatt hosszabb, egyhetes, vagy akár tíznapos energiakimaradás lesz – fejtette ki a kormánypárti politikus.

Kiemelte, Németországban is hasonló a helyzet, ott a katasztrófavédelem olyan tájékoztató filmet készített, amely arról szól, hogy az idősebb, egyedül élő polgárok hogyan tudnak védekezni több napig tartó energiakimaradás esetén.

Ezzel szemben az Oroszországgal kötött hosszú távú, 10+5 éves gázszállítási megállapodásnak köszönhetően Magyarország energiatartalékai biztonságot teremtenek a polgároknak, családoknak és a gazdasági élet szereplőinek

– jelentette ki a kormánypárti EP-képviselő.

Deutsch Tamás úgy fogalmazott: „mi, közép-európaiak, az elmúlt több mint fél évszázadban ahhoz voltunk hozzászokva, hogy (.) Nyugat-Európában bizony jobban élnek az emberek: magasabb anyagi színvonalon és biztonságban”.

Most azonban a helyzet, Magyarországgal összehasonlítva, teljes egészében megfordult:

„mi, magyarok, biztonságban vagyunk azért, mert a rezsicsökkentés politikájának és gyakorlatának köszönhetően – szemben Nyugat-Európával és Dél-Európával – nem szabadultak el az energiaárak”.

A Fidesz EP-képviselője aláhúzta, hogy a földgáz lakossági ára Magyarországon a legolcsóbb az Európai Unióban, a villamosenergia ára pedig a második legalacsonyabb.

Deutsch Tamás elmondta, ebben a helyzetben a magyar baloldal, Gyurcsány is, Márki-Zay is, Molnár Csaba is, Donáth Anna is továbbra is támadják, meg akarják változtatni, meg akarják szüntetni a rezsicsökkentés politikáját.

„A baloldal azt mondja, hogy az a jó energiaár-képzési rendszer, amely Nyugat-Európában van, ahol egyébként több országban amúgy januárhoz képest 300 százalékkal, illetve 400 százalékkal lett magasabb a gáz, illetve a villamosenergia ára” – tette hozzá a kormánypárti politikus.

Hangsúlyozta, ha érvényesülne a baloldal rezsicsökkentést megszüntető akarata, akkor az azt jelentené, hogy egy átlagos magyar család évente több mint 380 ezer forinttal fizetne többet a rezsiért.

„Plusz még erre rárakódik az, hogy persze, a magyar baloldal lelkesen támogat egy olyan abszurd brüsszeli elképzelést, miszerint a klímavédelem költségeit is a polgárokkal fizettessük meg, klímaadó terhelje a lakásokat és a gépjárműtulajdonosokat. Ez egyébként további 150 ezer forint kiadást jelentene minden családnak” – fejtette ki Deutsch Tamás.

„Könnyen kiszámítható: amit Márki-Zay-iék akarnak, az félmillió forintnyi pluszteher, az energiabiztonság elvesztéséről most ne is beszéljünk” – tette hozzá.

Deutsch Tamás szólt arról is, hogy az Unió vezetőinek „fixa ideája, hogy minden, ami Keletről jön, Kínából, vagy Oroszországból, az rossz”. Példaként említette, hogy amennyiben az európai polgárok életét megmentő, Covid-elleni védőoltás Keletről érkezik Nyugat-Európába, akkor az is rossz, „mert fújj-fújj oroszok, fújj-fújj kínaiak”.

„Ugyanez a helyzet az energiaár-képzés kapcsán: ők a szabadpiac ideológiájának korlátlan hittérítői”, miközben Magyarország a szabadpiac működése korlátozásának köszönheti az energiaár-biztonságot, és azt, hogy 2013-2014 óta 25 százalékkal olcsóbb lett a rezsi az országban – fejtette ki Deutsch Tamás.

A kormánypárti politikus kijelentette,

„meg fogjuk védeni a rezsicsökkentést”, a magyar polgárok biztonságban lesznek a rezsiárakat és az energiaellátást tekintve.

A Fidesz-KDNP EP-képviselőcsoportjának vezetője Márki-Zay Péterről szólva elmondta: a gyenge ember és politikus magatartása, ha az erejének a hiányát sértegetésekkel akarja pótolni.

Márki-Zay Péter családjának az ad biztonságot, hogy Magyarországon rezsicsökkentés van, ha pedig az lenne a valóság, amit Márki-Zay Péter követel, akkor elszabadulnának az energiaárak, és Márki-Zay Péter családja megsínylené ezt

– mondta Deutsch Tamás.

A politikus szerint felvetődik a kérdés, hogy Márki-Zay Péter miért akar rossz ideológiai meggyőződésből hátrányos dolgot a saját családjának.

„Valószínűleg a magyarázat ott keresendő, hogy a magyar baloldal érzi, hogy gyenge és külső segítségre van szüksége, hogy a siker minimális reményével bocsátkozhasson a választási küzdelembe” – szögezte le.

Kiemelte:

„kívülről, Brüsszelből, pedig csak úgy kapnak segítséget, ha mindenben felmondják a brüsszeli leckét, ha a magyar nemzeti érdekekkel szemben a brüsszeli érdekeket képviselik”.

„Márki-Zay Péter mindig is ezt tette, most is ezt teszi és a jövőben is ezt akarja tenni” – jelentette ki.

Deutsch Tamás hangsúlyozta, hogy ez intő jel, embereket ugyanis „nem szabad döntéshozatali pozícióba engedni akkor, amikor nem a magyar nemzeti érdekeket, hanem külső érdekeket, jelesül most Brüsszel érdekeit akarják képviselni”.

