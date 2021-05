Már a szakképzésben tanulókat is oltják

Már a 16-18 évesek is felvehetik az oltást, ezzel a lehetőséggel mintegy 90 ezer, technikumban vagy szakképző iskolában tanuló diák is élhet. Első körben azok a fiatalok kapnak a Pfizer-vakcinából, akik korábban regisztráltak, és időpontot foglaltak. A szakképzésben tanulók hiányzása is igazoltnak tekintendő, ha az oltást tanítási napon kapják meg – közölte pénteken az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).