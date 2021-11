Márki-Zay Brüsszelben ismerte be, hogy már lobbizott Brüsszelben

Az EU-nak ígért lojalitást Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt, aki kedd este Brüsszelben tartott közönségtalálkozót. A baloldali összefogás aspiránsa szerint ő semmitől sem riad vissza annak érdekében, hogy jövőre kormányváltás legyen. A hódmezővásárhelyi polgármester úgy véli, abban semmi kivetnivaló nincs, hogy évekkel ezelőtt villamosenergia-ipari vállalatoknak lobbizott Brüsszelben.

Miközben az Elk*rtuk című játékfilm nemzetközi premierje zajlott kedd este Brüsszelben, Márki-Zay Péter, a baloldal miniszterelnök-jelöltje egy belvárosi hotel bárjában tartott közönségtalálkozót – írja a Mediaworks Hírcentrum.

A hódmezővásárhelyi polgármester csütörtökig marad a belga fővárosban, ahol elsősorban a politikai mainstream, a nemzetközi baloldal képviselőinek mutatkozik be. – Egy nyíltan jobboldali lett a baloldal ellenzéki előválasztásának győztese – indította beszédét a kormányfőaspiráns, azt is kijelentve, hogy a közeljövőben Varsóban és Székelyföldön is kampányolni fog a szavazatokért. Mint mondta, számára „papírforma volt”, hogy az előválasztás második fordulóját megnyeri. – Én régebben vagyok keresztény, mint Orbán Viktor – mondta, közel negyvenperces monológjában lényegében végig a miniszterelnök és a nagyobbik kormánypárt politikájára reflektálva.

Márki-Zay beszélt arról is, hogy ő Brüsszelben „munkaügyben valójában többször járt”.

– Így van, idejöttünk és lobbiztunk Brüsszelben, borzasztó! Fölháborító múlt! – hangoztatta ironizálva. Emlékezetes,

a minap látott napvilágot, hogy a miniszterelnök-jelölt 2009-től egy francia energiaszolgáltató vállalat alkalmazásában állt, később pedig az Eurelectricnél, az európai villamosenergia-ipari vállalatok érdekvédelmi szervezeténél kapott bizottsági tagságot.

A politikus által elbagatellizált lobbitapasztalat az energiaárak drasztikus növekedése és a nyugat-európai rezsiválság margóján bír magától értetődő jelentőséggel. Márki-Zay a napokban a kormány rezsicsökkentését is többször élesen bírálta.

Brüsszeli közönségtalálkozóján a polgármester arról is szólt, hogy a kampányban „ténylegesen szokatlan módszereket kell alkalmazni” ahhoz, hogy változás legyen Magyarországon, s az ellenzék leváltsa az Orbán-kormányt. Utóbbival botrányára utalt, amikor is többször melegnek bélyegezte a miniszterelnök fiát. – Megjegyzem, én ezzel picit provokáltam a sajtót – mondta, s a témával még zömében fiatal brüsszeli szimpatizánsai között is kiverte a biztosítékot. – Ez nem oké! – kiabálta be valaki a közönség soraiból.

Az uniós politikáról szólva Márki-Zay lényegében a lengyel ellenzék kottájából másolt, ugyanis Magyarországgal kapcsolatban kijelentette, hogy „szeretne az Európai Unióban maradni”. – Magyarország lojális tagja kell hogy legyen a NATO-nak és az EU-nak – fogalmazott. Szerinte hatalomra jutása esetén azonnal be fogja vezetni az eurót, s az ország csatlakozni fog az Európai Ügyészséghez. Mint mondta, érdek, hogy erősebb és több Európa legyen.

„Hajrá Magyarország, Hajrá Brüsszel!”

– zárta mondandóját Márki-Zay.

A rendezvény házigazdája, Ujhelyi István európai parlamenti képviselő csak úgy emlegette Márki-Zay Pétert, mint Magyarország következő miniszterelnökét. Cserébe az aspiráns beszédében hősnek nevezte az MSZP egyetlen EP-képviselőjét.

Borítóképünkön Márki-Zay Péter.