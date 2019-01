Megkezdi a meghallgatásokat a koszovói háborús bűnöket vizsgáló különleges bíróság

Megkezdi a tanúk és a gyanúsítottak meghallgatását a koszovói háborús bűnöket vizsgáló különleges bíróság a jövő héten, a beidézett egykori katonák között több máig aktív politikus is található. Ennek a nemzetközi bíróságnak is Hágában van a székhelye.

A háborús ügyekkel történő szembenézés a remények szerint enyhíthet a Szerbia és Koszovó közötti feszültségen, de az is lehetséges, hogy a húsz évvel ezelőtti események felelevenítése inkább tovább ront az amúgy is robbanásveszélyes viszonyon. Ezen felül a koszovói belpolitikai egyensúlyt is felboríthatják a bíróságon elhangzó információk, a beidézettek között ugyanis több máig aktív politikus is szerepel. Egyelőre nem lehet tudni, hogy a Koszovói Felszabadítási Hadsereg (UCK) egykori tagjait tanúként vagy gyanúsítottként hallgatják meg.

Az egykori UCK-nak tagja volt Hashim Thaci államfő, Ramush Haradinaj kormányfő és Kadri Veseli házelnök is. Amennyiben bármelyiküket is bűnösnek találná a bíróság, felborulna a politikai egyensúly Koszovóban, választásokat kellene tartani, és feltételezhetően a koszovói állampolgárok Nyugatba vetett bizalma is megrendülne, ők ugyanis úgy vélik, 1998-1999-ben a szabadságukért harcoltak az elnyomó szerbek ellen, és szabadságharcuk megalapozott volt.

A háborús bűnöket vizsgáló különleges bíróság és az ügyészség feladata az 1998-1999-es koszovói konfliktus idején gerillaakcióiról elhíresült UCK által elkövetett – feltételezett – háborús bűnök vizsgálata. Az UCK tettei máig vitatottak. Még azzal is vádolták, hogy szervkereskedelmi hálózatot működtetett, amelynek keretében állítólag fogságba ejtett vagy elrabolt szerb és albán nemzetiségű személyeket csonkítottak, illetve gyilkoltak meg. A szervkereskedelmi üggyel kapcsolatban Hashim Thaci neve is felmerült. Míg a szerbek szemében az UCK egykori vezetői és tagjai mind háborús bűnösök, a koszovóiak többsége hősként tekint a szerbek elleni harcok vezetőire.

A bíróság létrehozásáról szóló törvényt 2014-ben fogadta el a koszovói parlament, ám a testület mindmáig nem kezdte meg munkáját.

Az UCK veteránjait tömörítő egyesület decemberben aláírásgyűjtésbe kezdett annak érdekében, hogy szüntessék meg a különleges bíróságot.

Nem a különleges bíróság az első testület, amely a koszovói háborús bűnöket vizsgálja, korábban a volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűnöket vizsgáló hágai Nemzetközi Törvényszéken (NT) is folytak eljárások a feltételezett elkövetők ellen. Ramush Haradinaj kormányfőt például az NT 2008-ban és 2012-ben is felmentette az ellene felhozott vádak alól, Fatmir Limaj miniszterelnök-helyettest pedig 2007-ben mentették fel a vádak alól. A Nemzetközi Törvényszék a koszovói konfliktus idején elkövetett háborús bűnök miatt hat szerbet ítélt el, Slobodan Milosevic volt szerb és jugoszláv elnök pedig az ellene folyó eljárás során halt meg a hágai törvényszék börtönében.