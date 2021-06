Mentelmi joggal üzletel a baloldal

A teljes baloldal szó nélkül vette tudomásul a Jobbik minapi bejelentését, hogy Bíró Lászlót indítják a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 6-os választókerületben az előválasztáson – ráadásul úgy, hogy Bíró a tavaly őszi időközi országgyűlési megméretésen alul maradt a Fidesz jelöltjével, Koncz Zsófiával szemben – írja a Magyar Nemzet. A lap a baloldal belső ügyeire rálátó forrásai Gyurcsány Ferenc és Jakab Péter közötti bartelként értelmezték az ügyet, amelynek lényege:

Mindezt alátámasztja, hogy a baloldali pártok elfogadott, „A korszakváltás garanciái” című dokumentum kimondja: kizárják jelöltjeik közül azokat, akiknek emberi méltóságot sértő kijelentéseik, korrupciós cselekményekben való bizonyított részvételük vagy egyéb törvénysértő tevékenységük miatt nem méltók „a korszakváltást akaró választópolgárok bizalmára”.

Közösségi oldalán a környékbeli szállodákat látogató zsidó vendégekre utalva egyszer úgy fogalmazott: „A kutyám majd megveszik, amikor a tetűcsúszdások elmennek a ház előtt. Dolgoznak barátaim a szállodaiparban, elmondják mi a helyzet.” Egy másik megosztásában már az szerepelt, hogy „kikapcsolták a zsidó uzsora-banktőkét a gazdaságból, megszüntették a háborús jóvátételként eufeminizált kozmopolita rablás kifizetését”, Budapestet pedig egyszerűen „Judapestnek” nevezte.

A Gyurcsány vezette baloldal ráadásul tizenöt pontos feddhetetlenségi nyilatkozat aláírására kötelezi azokat, akik indulnak az előválasztáson. A jelöltek ebben többek között kijelentik, hogy nincs harminc napnál régebbi köztartozásuk, vagy hogy eddigi munkájuk során a magyar és az uniós adófizetőket nem károsították meg, a nyilatkozat ugyanakkor tartalmaz egy kacifántos pontot is, miszerint nem állnak büntetett előélethez fűződő hátrány hatálya alatt.

Ez a kitétel azonban minden bizonnyal éppen azért került be a feltételek közé, hogy a Gyurcsány Ferenc, az Altus és a DK jogi képviseletét is ellátó Czeglédy Csaba is elindulhasson az előválasztáson, akit ugyancsak költségvetési csalással vádolnak. Czeglédy már többször állt bíróság előtt, 2003-ban pedig el is ítélték, mert bebizonyosodott, hogy a Rébusz Iskolaszövetkezet képviselőjeként valótlan tartalmú fizetési számlákkal és pénztárbizonylatokkal próbált adót csalni. A vitatott összeget azonban még a büntetőeljárás során kifizette, s öt évvel később mentesítették a büntetett előélet hátrányai alól is. Így bár feddhetetlenséget emlegetnek, a Gyurcsány Ferenc vezette baloldal éppen saját szavazóit nézi hülyének és csapja be őket.