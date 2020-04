Mianmarban meggyilkolták a WHO mintákat szállító teherautójának sofőrjét

Rajtaütöttek az Egészségügyi Világszervezet (WHO) koronavírus-tesztelésre mintákat szállító teherautóján a nyugat-mianmari Arakán államban, a sofőrt megölték – közölte a WHO mianmari irodája kedden.

A Facebookon közzétett bejelentés szerint a támadást hétfőn követték el, a WHO jelzésével ellátott jármű a mintákkal a korábbi főváros, Rangun felé tartott.

The Global New Light of Myanmar című újság azt közölte, hogy a teherautó másik utasát kórházba vitték.

A rossz közbiztonságáról és etnikai konfliktusairól hírhedt Arakánban aktív, szakadár Arakáni Hadsereg nevű szervezet és a mianmari kormányhadsereg tagadja, hogy közük lenne a támadáshoz, amelynek elkövetésével kölcsönösen egymást vádolták meg.