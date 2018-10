Napokon belül indul a családokról szóló nemzeti konzultáció

Dömötör Csaba államtitkár szerint a konzultációval kijelölhetik a jövőbeni családtámogatási intézkedések alapjait.

Napokon belül elindul a nemzeti konzultáció, amely a családok védelméről szól – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára vasárnap Budapesten, sajtótájékoztatón. Dömötör Csaba szerint „egyúttal erős üzenetet küldhetünk: azt az üzenetet, hogy Európa megújulása elképzelhetetlen a családok megerősítése nélkül” – fogalmazott.

Az államtitkár kiemelte, ha erősek a családok, akkor a bevándorlást és a népességcserét támogató erőknek kisebb mozgásterük van.

„Szerintük a bevándorlás Európa jövője, szerintünk viszont a gyermeket nevelő erős családok”

– hangoztatta Dömötör Csaba.

Az államtitkár rámutatott, a kormány azért döntött a konzultáció elindítása mellett, mert az európai és a magyar politika legfontosabb vitapontja: eldönthetik-e mások helyettünk, kivel élhetünk együtt. „Brüsszel ezt helyettünk akarja eldönteni. A bürokraták támogatják a bevándorlást, többek között arra hivatkozva, hogy az megoldaná a népesedési problémákat” – mondta, kiemelve, hogy Magyarország nem akar bevándorlást, nem akar népességcserét.

Emlékeztetett, a kormány 2010 óta számos döntést hozott a családok megerősítése érdekében, és 2019-ben már 2000 milliárd forint jut családtámogatásra, ami a 2010-es összeg duplája. Szeretnénk elérni, hogy Magyarország családbarát ország legyen – fogalmazott.

A konzultáció részleteiről szólva elmondta, a témák között biztosan szerepel majd a fiatal házaspárok életkezdésének támogatása, a gyerekvállalás további ösztönzése, és a gyereket nevelő nők munkavállalásának kérdése is.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Kérdésekre válaszolva közölte,

a kérdőívről szóló egyeztetések a napokban lezárulnak, a végleges változatról a kormány ad majd részletes tájékoztatást.

Elmondta: hasonló kiadásokkal számolnak, mint az eddigi konzultációk során, a végleges költséget az határozza meg, mennyien vesznek részt rajta.

A konzultáció alapján hosszú távú intézkedéseket terveznek, mert nem szeretnék, ha még egyszer előfordulna az, ami az első polgári kormány időszaka után, hogy jól működő otthonteremtési és családtámogatási intézkedéseket felszámolnak – hangsúlyozta az államtitkár.

Dömötör Csaba szólt arról is, hogy a nemzeti konzultáció Európában is példaértékű kezdeményezés, ami beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Jó lenne, ha más európai országokban is élnének ezzel a lehetőséggel, mert akkor nem lenne ekkora szakadék a kormányzó erők és az állampolgárok között – jegyezte meg.