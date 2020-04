NBC: többen meghaltak egy New York-i idősotthonban

New Yorkban kéttucatnyian haltak meg egy idősotthonban a Covid-19 betegség következtében az elmúlt hónapban, miután az intézménynek vissza kellett fogadnia a kórházból elbocsátott, új koronavírus által megbetegített, de már lábadozó betegeket – közölte helyszíni riportjában az amerikai NBC televízió szombaton.

Andrew Cuomo, New York állam kormányzója március 25-én hozott rendeletet arról, hogy az idősotthonoknak be vagy vissza kell fogadniuk kórházból elbocsátott, stabil állapotú idős betegeket, és senkit nem utasíthatnak vissza azon az alapon, hogy bizonyosan vagy gyaníthatóan megfertőződött az új koronavírussal.

A New York városához tartozó Long Islanden lévő Gurwin idősotthonban egy gondozott hunyt el a SARS-CoV-2 vírus által okozott betegség következtében március végéig. Majd március utolsó hetétől szombatig 24 lakó hunyt el a Covid-19 betegség következtében, közülük hárman voltak előzőleg kórházban. Stuart Almer, az otthon elnök-vezérigazgatója úgy fogalmazott, „nem állítható bizonyossággal”, hogy az új koronavírus azért terjedt el, mert kötelezően be kellett fogadni a kórházból átszállított pácienseket, de „ez nyilván nem javított a helyzeten”.

Az Egyesült Államok három tagállamában – New Yorkban, New Jerseyben és Kaliforniában – rendelte el a kormányzó, hogy az idősotthonoknak és a rehabilitációs intézeteknek kötelezően be kell fogadniuk a kórházból elbocsátott idős betegeket. A döntésnek az a célja, hogy minél gyorsabban felszabadítsák a kórházi ágyakat a nagyon súlyos állapotban lévő koronavírusos betegek számára. A döntést élesen bírálták az otthonok és az intézmények vezetői, az ott lakók és az ápoltak családtagjai, valamint a közegészség- és járványügyi szakemberek. Mindhárom tagállam kormányzója azonban kitartott a döntés mellett.

„Az idősotthonokban nagyon keményen dolgoznak azon, hogy távol tartsák az új típusú koronavírust, erre most új Covid-pozitív pácienseink lesznek” – mutatott rá az NBC riportjában David Grabowski, a Harvard Egyetem orvosi karának egészségpolitikával foglalkozó professzora. Grabowski azt javasolta, hogy az egyes államok alakítsanak ki olyan intézményeket, ahol csak az új koronavírus által megfertőzött, de a kórházból már elbocsátott lábadozókat ápolják.

A közfelháborodás hatására Kaliforniában április elsején módosítottak a kötelező erejű rendeleten. Ennek értelmében immár csak azokba az idősotthonokba szállíthatnak Covid-19-es lábadozókat, ahol vannak megfelelő védőfelszerelések és be tudják tartani a szövetségi kormánynak a fertőzés elterjedését megakadályozó ajánlásait.

Enyhített a rendelet szigorán New Jersey kormányzója, Phil Murphy is. New Jerseyben azokba az idősotthonokba szállíthatnak át kórházból elbocsátottakat, ahol megvan a lehetőség arra, hogy három csoportban elkülönítsék az ottlakókat. Az egyik csoportba azok kerülnének, akik megfertőződtek, a másikba azok, akik megfertőződhettek, a harmadikba pedig azok, akik nem voltak kitéve a fertőzés veszélyének.

New Jersey államban 130 idősotthon nem fogad be kórházból elbocsátott pácienseket.

New York állam kormányzója, Andrew Cuomo nem változtatott a rendeleten, sőt, bírálta azokat az intézményeket, amelyek nem akarják befogadni a kórházból kiengedetteket.

„Nincs joguk kifogásokat emelni, a szabály az szabály” – fogalmazott Cuomo. De hozzátette, hogy amennyiben nem akarják befogadni, akkor a betegeknek keresnek más idősotthonokat.

Az Egyesült Államokban az idősotthonok elsöprő többsége magántulajdonban van.