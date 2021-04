A teraszokon ülő fehér vendégeket zaklatták a tüntetők (videó)

Csak a vacsorájukat akarták elfogyasztani az emberek egy étterem teraszán, amit megzavartak a tüntetők. Azt kiabálták a fehér bőrű vendégeknek, hogy takarodjanak el a városból, és hogy nincs szükségük az ő fehér pénzükre. Bizonyos források szerint a tüntetők a BLM-mozgalomhoz tartoztak.

Ismét elszabadultak az indulatok az Egyesült Államokban, ahol nemrég került sor Derek Chauvin tárgyalására – írja a V4NA .

Ő volt az a rendőr, aki George Floyd nyakán térdelt a letartóztatása közben, és ezzel a vád szerint a férfi halálát okozta. A boncolási jegyzőkönyvből az derült ki, hogy George Floyd szívbetegségben és koronavírusban is szenvedett, valamint rengeteg kábítószer volt a szervezetében. Chauvint végül kedden elítélték Floyd halála miatt, és akár évtizedekig börtönben lehet.

Az ítélet megszületésének napján tüntetők gyűltek össze Brooklynban is, egy mexikói étterem, a Maya Taqueria előtt.

Demented. White guys chant against Maya Taqueria: ‘get the f** out of here’ We don’t want your f***ing taqueria … owned by f***ing white men’ | The owner’s name is Daniel Nasser which sounds Lebanese-Mexican https://t.co/9vRXC357Dc — Stacy Herbert (@stacyherbert) April 21, 2021

Hogy a tüntetők melyik csoporthoz tartoznak, arról megoszlanak a beszámolók. A Newsweek szerint a New York City-beli Shut it Down csoporthoz tartozhatnak, a New York Post és Andy Ngo konzervatív újságíró azonban a Black Lives Matter mozgalom tagjaiként írja le őket.

A tüntetők az étterem vendégeit pécézték ki maguknak, akik a teraszon vacsoráztak. Azt kiabálták rájuk, hogy ne tegyék be a lábukat New York-ba, mert ott nem kívánatos személyek.

New York: #BLM protesters tell white people dining outside to “get the f— out of New York” & that their white-owned taquerias aren’t welcome. The crowd chant along. pic.twitter.com/E8D7B2rkQ8 — Andy Ngô (@MrAndyNgo) April 21, 2021

Az incidensről videó is megjelent, ezen hallatszik, amint a tüntetők feltehetően a fehér bőrű vendégeknek és az étterem dolgozóinak azt ordibálták, hogy nem akarják az ő pénzüket, sem az éttermeiket, amelyek „kib* fehér emberek” tulajdonában vannak.

Korábban is volt már hasonló eset, ahol a tüntetők az éttermi vendégeket kezdték el zaklatni. Tavaly nyáron a BLM tüntetők egy washingtoni étteremben körbe álltak egy nőt, akinek az arcába ordibáltak, és arra próbálták rávenni, hogy emelje fel az öklét támogatása jeléül. Lauren Victor azonban ezt nem volt hajlandó megtenni, ami felbőszítette a tüntetőket, és többen is azt kezdték el kiabálni, hogy a fehér emberek hallgatása erőszak.

1) In a scene that played out several times Monday, a Black Lives Matter protest that began in Columbia Heights confronted White diners outside D.C. restaurants, chanting “White silence is violence!” and demanding White diners show their solidarity. #DCProtests pic.twitter.com/fJbPM76vb0 — Fredrick Kunkle WaPo (@KunkleFredrick) August 25, 2020

A nő később a Washington Postban írta le egy véleménycikkben az élményét, és azt, hogy miért nem volt hajlandó beállni a felbőszült tüntetők közé. Lauren Victor szerint a tüntetőknél nem volt semmilyen transzparens, így azt sem látta, miért tüntetnek. Amikor

megkérdezte tőlük, hogy miért vonulnak, nem válaszoltak neki, így felmerült benne a kérdés, hogy vajon miért demonstrálnak, ha visszatartják az üzenetüket?

Mint az kiderült, Lauren maga is vett már részt korábban BLM tüntetéseken, de az őt ért atrocitás már sok volt neki. Elmondása szerint egyenesen félelmet érzett, amikor körbeállta őt a csoport.