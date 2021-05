Novák Katalin: Szeged nekem mindig a hazatérést jelenti

Májusban az édesanyákat és a gyermekeket is ünnepeljük, de jelenleg milyen lehetőségekkel élhetnek hazánkban a gyermeket nevelők? És miként segítik a jövőben a magyar családokat? Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter a Délmagyarnak adott interjút.

Ezt ne hagyja ki! Nem találják Karácsony díjnyertes szakdolgozatát

Novák Katalin családi szokásokról és arról beszélt a Délmagyarnak, hogy a családok milyen támogatásokra számíthatnak jelenleg és a jövő évben.

Mi a szokás, anyák napjakor hazalátogatnak Szegedre? Hogyan ünneplik meg a gyereknapot?

Amikor csak tehetjük, hazamegyünk Szegedre, és bárhol is legyünk anyák napján, a bátyámmal közösen köszöntjük fel az édesanyánkat. Régen nekünk mindig a Szent István téri piacon kezdődött az anyák napja, ott vettük meg azokat a virágokat, amikből csokrot kötöttünk anyukánknak és a nagymamáknak. Ezt a szokást megőriztük, csak ma már máshol vásároljuk a virágot, valamint három gyermek édesanyjaként a másik oldalról átélhetem a köszöntés pillanatait. Szeged nekem a hazatérést jelenti, hiszen a mai napig itt élnek a szüleim, valamint a nagynéném és a nagybátyám is, utóbbi Király Levente, a nemzet színésze. Ami a gyereknapot illeti, kezdünk kifutni ebből az időszakból, hiszen jövőre a legidősebb gyermekünk 18 éves lesz.

A közösségi oldalain gyakran oszt meg fotókat a konyhájában készült ételekről. Van kedvenc szegedi receptje?

Egyértelműen a szegedi halászlé, valamint azt nem tudom, hogy mennyire szegedi szokás, de mi a szilvás gombócot tejföllel és porcukorral esszük, amin sok ismerősöm meglepődik. A gyerekekkel is szoktunk közösen főzni, főként a legnagyobb fiunk szeret a konyhában sertepertélni. Sőt, egyre gyakrabban fordul elő, hogy nemcsak maguknak készítik el a különböző fogásokat, hanem meglepnek bennünket valamivel. Például most édesanyámnak a születésnapjára ők készítették a tortát, teljesen egyedül.

Az ünnepeknél maradva: július elsején lesz második éve, hogy elindult a családvédelmi akcióterv. A járványhelyzet alatt mekkora volt a népszerűsége az akciótervnek?

A járványhelyzettel összefüggésben talán első helyen érdemes említeni a hitelmoratóriumot, ami több mint egymillió családot érint most is. Emellett a családtámogatások is folyamatosan elérhetőek voltak, sőt megkönnyítettük a hozzáférést az adminisztratív terhek csökkentésével és kibővítettük a jogosultak körét is. Rendkívül népszerű volt a babaváró támogatás, a CSOK, a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása, a nyelvvizsga és KRESZ-vizsga árának visszatérítése is.

Jelenleg milyen kedvezményeket kaphatnak hazánkban a gyermeket vállaló nők?

Élhetnek a csecsemőgondozási díj július 1-től emelkedő összegének igénylésével, a diákhitel tartozásuk felfüggesztésével, csökkentésével vagy elengedésével, és az anyasági támogatással is. A négy vagy ennél több gyermeket nevelő édesanyák élethosszig tartó SZJA-mentességet kapnak. Az újabb bölcsődék nyitása támogatja az édesanyák munka világába való visszatérését. Azoknál a családoknál, ahol a szülők nem szeretnék bölcsődébe vinni a kicsit, lehetőség van arra is, hogy a nagymamák és a nagyapák éljenek a nagyszülői GYED-del. Továbbá ott van a babaváró támogatás, a CSOK, a jelzáloghitel elengedése, az ingyenes tankönyv és étkeztetés, valamint az Erzsébet-tábor is.

Az egyszülős családok milyen segítségre számíthatnak?

Ők is élhetnek az előbbiekben említett lehetőségekkel. Újdonság , hogy több mint duplájára emeljük az árvaellátás minimum összegét, valamint hatékonyabbá tesszük a tartásdíj behajtását. Annak a szülőnek pedig, aki nem kapja meg időben a tartásdíjat, a kormány megelőlegezi azt, jövedelmi helyzettől függetlenül. Emellett a Pesten három éve működő Egyszülős Központhoz hasonló nyílik jövőre Budán. Itt jogi tanácsadás, munkaközvetítés, szabadidős program és még sok más lehetőség várja a látogatókat.

Mekkora forrás jut jövőre a családok segítésére, lesznek új támogatások?

Csaknem 2800 milliárd forint, ami háromszor nagyobb, mint 2010-ben volt. Az eddigi támogatások megtartása mellett januártól SZJA-mentességet kapnak a 25 év alatti fiatalok, megemeljük a CSED-et, de ide kapcsolódik a 13. havi nyugdíj visszaépítése is: jövőre immáron félhavi plusz nyugdíjhoz és reményeim szerint nyugdíjprémiumhoz is jutnak a nyugdíjasok. A szegediek és nem szegediek egyaránt.

Borítókép: Novák Katalin