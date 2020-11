Novák Katalin: többféle módon támogatjuk a családokat, az abortusz szigorítását nem tervezzük

A kormány többféleképpen is támogatja a családokat – mondta a családokért felelős tárca nélküli miniszter egy hétfő esti Facebook-beszélgetésen, Novák Katalin példaként a babaváró támogatást említette, amelyet az alacsonyabb fizetésű fiatal párok is felvehetnek saját forrás, önerő nélkül is.

Novák Katalin Böszörményi-Nagy Gergellyel, a Brain Bar alapítójával folytatott élő stúdióbeszélgetést a közösségi oldalon, ahol nézői kérdésekre is válaszolt. Elmondta, egyes családtámogatási formák megismertetése az érintettekkel még nem tökéletes, ezért is hozták létre a csalad.hu oldalt, ahol a legegyszerűbb módon igyekeznek bemutatni az egyes támogatási formákat. Arra a kérdésre, hogy a koronavírus-járvány idején miért nem adnak közvetlen pénzügyi juttatást a gyereket nevelő családoknak, a miniszter arra emlékeztetett, hogy két és félszer akkora összeg van a költségvetésben a családok támogatására, mint tíz évvel korábban. A legújabb támogatási formák közül a csecsemőgondozási díj (csed) júliusi – a bruttó bér száz százalékéra történő – emelését és a januárban induló, 3 millió forintos lakásfelújítási támogatást emelte, ki, ezek szerinte „elég direkt" támogatást jelentenek. Novák Katalin arról is beszélt, hogy a javuló demográfiai mutatók – például a házasságkötések számának növekedése vagy a gyermekvállalási kedv javulása – egy négy évtizede tartó negatív folyamat változását jelzik. A miniszter fontos kérdésnek nevezte, hogy a már gyermeket nevelő családok jóléte hogyan alakul, mennyi plusz teher, kiadás éri őket. Ezért azon is dolgoznak, hogy Magyarországon ne jelentsen anyagi értelemben hátrányt az, ha valaki gyereket vállal – hangoztatta a miniszter az online beszélgetésen. Novák Katalin közölte azt is, hogy nem tervezik az abortusz szabályozásának megváltoztatását, ez egyáltalán nincs napirenden. A miniszter azt mondta, nem a szabályozás megváltoztatásában hisz, hanem „a józan ész diadalában". Utalt arra, hogy a tudomány fejlődésének köszönhetően ma már egyre többet lehet tudni a magzat méhen belüli életéről, és ez szerinte idővel hozzájárulhat ahhoz, hogy a méhen belüli életet jobban tiszteljék. Milyen alternatívát tudnak nyújtani az abortusz előtt álló nőknek, hogy inkább mégis megtartsák a gyermeküket – tették fel neki kommentben a kérdést. Erre azt válaszolta, hogy egyházi és alapítványi szervezetek segítenek a nehéz helyzetbe került kismamáknak, a családvédelmi szolgálatok munkatársai pedig egy-egy elbeszélgetéssel tudják segíteni az anya döntésének megszületését. Talán ennek is köszönhető, hogy az elmúlt tíz évben harminc százalékkal csökkent az abortuszok száma – tette hozzá. Közölte, lehetnek ugyanakkor olyan élethelyzetek, amikor az anyák vagy nem tudnak a segítség lehetőségéről, vagy nem jutnak hozzá. Jelezte, ezzel kapcsolatban van még feladata.

A Brain Bar „jövőfesztivált” – amelynek rendezvényein a jövőt érintő legfontosabb kérdésekre keresnek választ szakemberek és döntéshozók részvételével – Böszörményi-Nagy Gergely üzletember alapította 2015-ben.

