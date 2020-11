Ökologisták követelik Soros kitiltását Romániából

A parlamenten kívüli formáció vezetője kikelt a spekuláns ellen.

Az utóbbi hetekben a Szociáldemokrata Pártból távozó ismert politikusokkal erősítő Román Ökologista Párt (PER) elnöke, Dănuţ Pop közleményben követelte Soros György kitiltását Romániából. A parlamenten kívüli formáció vezetője egyben azoknak a szervezeteknek az átvilágítását is sürgette, amelyek anyagi támogatást kaptak az amerikai milliárdostól – írja a Magyar Nemzet.

– Soros hosszú évek óta közutálat tárgyát képezi abban az országban, ahol született. Magyarországon nemkívánatos személynek számít, s Orbán Viktor a választások befolyásolása miatt vádolja – fogalmaz a PER vezetője. Megemlítette: az üzletemberből Izraelben sem kérnek, Donald Trump amerikai elnök pedig számos bizonyítékkal igazolta, hogy a milliárdos nemcsak kampányköltségek fedezésével, hanem az általa ellenőrzött civil szervezeteken keresztül is több tíz millió dolláros nagyságrendben támogatott politikusokat. Arról is beszámolt, hogy miközben a Soros által finanszírozott nem kormányzati szervezetek igyekeztek megakadályozni a ciános technológiával zajló verespataki aranybányászatot, az üzletember cége részvényeket vásárolt a kitermelésben érdekelt vállalatban.

A tiltakozások idején eladta a részvénycsomagot, majd miután annak értéke csökkent, visszavásárolta azt

– állítja Dănuţ Pop.

A PER-rel választási szövetségben lévő Kereszténydemokrata Nemzeti Parasztpárt (PNȚCD) elnöke néhány nappal ezelőtt Facebook-bejegyzésben foglalt állást Magyarország és Lengyelország mellett. Aurelian Pavelescu, a korábban kormányzó, jelenleg parlamenten kívüli PNȚCD vezetője szerint a jogállamiságnak nevezett ideológiai feltételkötéssel az Európai Unió gyakorlatilag az új Szovjetunióvá válik egy tízéves folyamat után. – Az európai pénzek kiutalásának az úgynevezett jogállamisági feltételekhez való kötése egy olyan kiváltság rögzítését jelenti, amellyel Németország, Franciaország és a vazallus államok elsepernék az identitást erősítő politikai mozgalmak által képviselt népek mindenfajta ellenállását a neomarxista henger elől – fogalmazott Pavelescu.

Romániában december 6-án parlamenti választásokat tartanak. A felmérések alapján a Klaus Johannishoz közel álló jobbközép Nemzeti Liberális Párt vezetésével alakulhat kormányzati koalíció.