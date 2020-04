Orbán Viktor: annyi munkahelyet fogunk létrehozni, amennyit a koronavírus elpusztít

A magyar kormány, a mostani válságkezelő intézkedései során bátran támaszkodhat a 2009-es válság idején kialakított politikájának tapasztalataira.

A magyar munkaalapú gazdaságra, a munkahelyek megvédésében szerzett magyar tapasztalatokra hívta fel a figyelmet Orbán Viktor miniszterelnök abban a válaszlevélben, melyet az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) főtitkárának írt – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke szombaton.

Luca Visentini a napokban egy nyílt levélben aggodalmát fejezi ki azokkal az intézkedésekkel kapcsolatban, amelyekkel a magyar kormány enyhítené a koronavírus-járvány miatt várható gazdasági károkat.

Orbán Viktor válaszában azt írta: „ritka megtiszteltetés a magyar miniszterelnök számára, hogy levelet kaphat Öntől. A mostani koronavírus-járvány okozta gazdasági bajok indokolják az Ön különleges gesztusát. Örömmel látom, hogy nyomon követi a magyar kormány és a magyar nép koronavírus legyűrése érdekében folytatott erőfeszítéseit.”

A miniszterelnök bátorítónak nevezte, hogy ilyen nehéz helyzetben is számíthatnak a szakszervezetek figyelmére. Biztosította a főtitkárt, hogy „meggyőződésünk, szándékaink és céljaink most is egybeesnek”.

Orbán Viktor emlékeztette Luca Visentinit arra, hogy az elmúlt tíz évben Magyarországon – talán egyetlenként Európában – sikerült felépíteni egy munkaalapú gazdaságot. „Mint bizonyára Ön is tudja, ezzel térdre kényszerítettük a munkanélküliséget, amely a mi kormányzásunkat megelőző időszakban jóval meghaladta a tíz százalékot.

Ez azt jelenti, hogy a magyar kormány, a mostani válságkezelő intézkedései során bátran támaszkodhat a 2009-es válság idején kialakított politikájának tapasztalataira” – folytatta.

A kormányfő megjegyezte, a magyar tapasztalatokat az elmúlt tíz évben is készek voltak megosztani az érdeklődőkkel.

Leszögezte: a munkahelyek megőrzése és új munkahelyek teremtése áll kormánya válságkezelő programjának középpontjában.

„Biztosíthatom Önt, annyi munkahelyet fogunk létrehozni, amennyit a koronavírus elpusztít.

Együttérzését, szolidaritását és bátorítását a magyar nép nevében köszönöm!” – zárta az Európai Szakszervezeti Szövetség főtitkárának írt levelét Orbán Viktor.