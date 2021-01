Orbán Viktor: február 1-jéig meghosszabbítják a korlátozó intézkedéseket – HALLGASSA MEG!

A miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, hogy az Operatív Törzs döntése értelmében továbbra is érvényben maradnak a korlátozások.

Az Operatív Törzsnél kezdte a pénteki napot a miniszterelnök, elmondta, hogy 42 549 egészségügyben dolgozót oltottak már be. Kezdetben nagy volt a fenntartás, de ez folyamatosan csökken, így már az idősotthonok is megkezdődhetett az oltás, a hétvégén pedig minden 150 fő feletti otthonban megkezdődik a vakcinák beadása. A lakók 80 százaléka vállalja az oltást, a dolgozók közül kevesen, ezért arra kéri őket a miniszterelnök, hogy vállalják az oltást. Elmondta, ő is beoltatja magát, amikor az oltási tervben sorra kerül.

80 ezer vakcina érkezett, ami szerinte kevés, ezért

az Operatív Törzs február elsejéig meghosszabbítja a fennálló szabályokat,

így a középiskolákban is marad az online oktatás, valamint az éjszakai kijárási tilalom is.

„Más a mi válságkezelésünk, mint a nyugat-európaié, ahol gyakran változnak a szabályok, Magyarországon ezzel szemben kiszámítható rendszer van” – tette hozzá a miniszterelnök.

„A kiszámíthatóság annyira fontos, mint a hatékonyság, nem szeretnénk rángatni a szabályokat” – emelte ki.

Kórházban 5297 embert kezelnek, lélegeztetőgépen 372 ember van, 2907 új fertőzöttet azonosítottak az elmúlt 24 órában, 115-en haltak meg – ismertette a mai adatokat a miniszterelnök.

Elmondta, minden ország máshogy kezeli a halottak statisztikáját, ezért nehéz összehasonlítani a számokat. Úgy látja, hogy a 2020 és a 2019-es évek halálozási adatainak különbsége adja a koronavírus miatt meghaltak számát. Ezek alapján Magyarország jobban teljesített, mint Belgium, Spanyolország, Hollandia, Svédország.

„Már csak karnyújtásnyira van a győzelem, amit úgy nevezünk, hogy vakcina”

− jelentette ki a kormányfő az Origo tudósítása szerint.

Kitért rá, hogy mivel az uniós vakcinabeszerzés nagyon lassú, ezért tárgyal az ország Izraellel, Oroszországgal és Kínával.

„Nem vagyunk irigyek, gratulálhatunk a briteknek” – mondta a miniszterelnök arra reagálva, hogy Nagy-Britanniában több embert oltottak be, mint az unióban.

„Azokat kell elsőként beoltani, akiket elvihet a vírus, az oltási terv is ennek megfelelő”

– mondta Orbán Viktor.

„Ezért első helyre a leginkább veszélyeztetetteket kell helyezi. Vigyázni kell, nem tudunk még mindenkit beoltani, akiknek a vírus elveheti az életét, ezért tartsuk be a szabályokat” – kérte a miniszterelnök, aki kiemelte az egészségügyben dolgozók rendkívüli munkáját. Szerinte büszkék lehetünk az ápolókra és az orvosokra, akik rengeteg ember életét mentették meg, és sokakat meggyógyítottak. Ugyanígy kiemelte, hogy az iskolák hatékonyan, gyorsan álltak át a digitális oktatásra.

Arról is beszélt, hogy bár a magyarok nem boldogak a korlátozások miatt, de mindannyian belátják, hogy összefogásra van szükség ebben az időben, ezért ahogyan az ország küzd, az elismerésre méltó.

„Ha várunk, akkor fennmarad a mostani kiszolgáltatott helyzet – reagált a keleti vakcinatárgyalásokra a miniszterelnök. – Ahelyett, hogy az országok saját maguk szerezték volna be a vakcinákat, az uniós országok ezt Brüsszelre bízták, ezért áll most jobban Nagy-Britannia” – kommentálta. Szerinte csak azokat a jogköröket szabad átadni Brüsszelnek, amelyekben biztosak vagyunk, hogy jobban kezelnek, mint nemzeti alapon.

„A vírussal kelek és fekszem, de a gazdaságra is figyelni kell” – mondta. Kiemelte, több tucat olyan gazdasági intézkedést hoztak, amelyek működnek. Legfontosabb tájékoztatási pontnak a foglalkoztatási adatokat mondta, amelyek szerint az elvesztett munkahelyek száma 26 ezer, majdnem 4,5 millió ember dolgozik. Ez mutatja a válság kezelésének a sikerességét. Nagyon kevés olyan ország van, amely 4,5 millió munkahelyből 26 ezret veszített el.

„Nemcsak visszaállítjuk a munkahelyek számát, hanem többet fogunk teremteni, mint amennyit a vírus tönkretett”

– emelte ki.

„Azt akarom, hogy kiemelkedően jó éve legyen 2021 a magyaroknak, úgy jönnénk ki a gazdasági válságból, hogy meg tudjunk előzni olyan országokat, amelyek előttünk voltak” – tette hozzá.

„Én a beruházások támogatásában hiszek, főleg, hogy nincs most tömeges visszaesés a foglalkoztatottak számában” – mondta.

„A fő irány, amellett, hogy a bértámogatásokat sem hanyagoljuk el, a beruházások támogatása, mert munkahelyek beruházásokból vannak, a vállalatok azok, amik munkát adnak az embereknek – emelte ki. – Azt fogjuk látni 2021-ben, hogy a magyar válságkezelésnek rendkívül jó esélyei vannak arra, hogy a rendkívül jól sikerültek közé soroljuk” – mondta Orbán Viktor.

„Az eredményesség mértékét befolyásolja, hogy mikor tudjuk feloldani a korlátozásokat, amely a vakcinával függ össze. Más az eredmény, ha már márciusban visszatérhetünk a normális élethez, mint ha csak májusban” – fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor részvétet nyilvánított a Capitolium ostromában meghaltak családjainak.

„Nem szeretjük, ha bennünket minősítenek, ezért mi sem minősítünk másokat, nem szólunk bele az amerikaiak dolgába, de szurkolunk nekik, hogy sikerüljön” – mondta. Felidézte, hogy Magyarországon is ismerjük azt, ami Amerikában történt, a parlamenttel szemben is léptek fel erőszakkal csoportok, köztük baloldali politikusok is. Méltatta a rendőrök munkáját, biztos benne, hogy európai összevetésben magasra lehet értékelni a magyar rendőröket.

Az interjú legvégén Nagy Katalin műsorvezető egy kérdés erejéig visszakanyarodott a vakcina témájához. Ezzel kapcsolatban Orbán Viktor elmondta, van egy menetrend, hogy melyik hónapban, melyik gyártó, mennyi vakcinát szállít.

„Ezek nagyon kicsi számok” – közölte a kormányfő.

Ha csak a nyugati vakcinákra támaszkodunk, akkor több hónapig kell még a korlátozásokat fenntartani. Ha találunk máshol kipróbált, biztonságos vakcinát, akkor fel tudjuk gyorsítani a folyamatot

– mondta a miniszterelnök.

