Orbán Viktor kivégzésével szórakozik az MSZP pécsi elnökségi tagja

Viccesnek szánt, de valójában csak őt minősítő képmontázst osztott meg Simon József, az MSZP pécsi elnökségi tagja a közösségi médiában. A fotón a miniszterelnök golyó ütötte, vérző sebbel a halántékán ül a parlamenti széksorok között.

A Pesti Srácok Facebook-oldalán látottak szerint azonban ennyi nem volt neki elég: a képre azt a felszólítást is ráírta, hogy ki-ki keresse a hibát. Aztán némi hezitálás után – amit ő felkiáltójellel, ponttal, vesszővel és kérdőjellel gondol érzékeltetni – kijelentette: ő nem találta meg a „hibát”.

A Pesti Srácok Facebook-oldalán közöltek tanúsága tehát az, hogy az MSZP helyi politikusának megközelítése szerint semmi hiba nincsen azzal, ha az ország miniszterelnöke halántékán lőtt sebbel összeroskadva ül a Parlamentben.

Ő, Simon József tehát nem talál ebben hibát – vagyis szerinte ez így van rendjén. Vagy az ő felfogása szerint így is elképzelhető lenne.

Ha bárki most azzal szeretné magát vigasztalni, hogy ez az ócska hangulatkeltés egy egyszerű gondolkodású, bárdolatlan vidéki politikus túlkapása, annak sajnos nem lenne igaza.

A helyzet az, hogy ami Pécsett történt, az sajnos a levegőben van – mert még a csúcsértelmiséginek kikiáltott Konrád György sem tudta magát megtartóztatni pár hete egy ehhez hasonló kilengéstől: ő volt ugyanis az, aki a HVG-nek nyilatkozva óva intette Orbán Viktort, hogy jobban teszi, ha vigyáz.

Mert „ha nem akar Nicolae Ceausescu sorsára kerülni, akkor önként elmegy valahova”. „Jóakaratú emberként” Konrád akkor még csak azt kívánta, hogy a miniszterelnök „Felcsútra menjen.” Ne pedig kivégzőosztag elé vezessék.

Ennyit a finoman kiművelt Konrád György-i intellektusról. És annak állítólagos jóindulatáról. A szellem kiszabadult a palackból, és a Mecsek alján durva termést hajtott.

Hogy rájöjjünk arra, sajnos nincsen új a nap alatt.

Mert ezt a siralmas, botrányos és felháborító, minősíthetetlenül alvilági gondolatmenetet egyszer már lejátszották a magyar nyilvánosságban.

Sokan emlékezhetnek még arra, hogy 2001. április 23-án, az RTL Klub adásában – A riporter: Frei Tamás című műsorban – Frei Tamás tette fel azt a bombasztikusnak szánt kérdést egy általa az orosz maffia bérgyilkosaként bemutatott zavaros alaknak, hogy vajon mennyi pénzért végezne a magyar miniszterelnökkel. Azzal a kormányfővel, aki akkor is ugyanaz a politikus volt, akit az MSZP politikusa ma is célkeresztbe állítana: nem más, mint Orbán Viktor.

Változnak az idők, de az ellenségkép ugyanaz – és ezek szerint az alantas indulatok természete sem lett különb 2011 óta. Holott azért lett volna miből tanulni: mert ami akkor, az újságírói szakma önkorrekciós folyamataként lezajlott, valójában példásan szigorú és kérlelhetetlen ügymenet volt.

Az RTL Klub luxemburgi anyacégétől azonnal szakmai revizorokat küldtek Budapestre, hogy ellenőrizzék, hitelesnek tekinthető-e a Frei-riport helyszíne és szereplője. Erre már csak azért is okuk lehetett, mert Frei Tamás hitelességét a nyilvánosság előtt azonnal kikezdte az a Juszt László, akit nem mellesleg egyáltalán nem az Orbán Viktor iránti szimpátiája miatt tartunk számon. Nos, nem volt mit hitelesnek találni azon a zavaros hangulatkeltésen: így az ORTT vizsgálatot indított, majd pedig az ügy miatt felmentését kérte az RTL Klub programigazgatója és a társaság vezérigazgatója is.

A történet vége az lett, hogy az RTL Klub hivatalosan bocsánatot kért Orbán Viktor miniszterelnöktől.

Ha a sajtóetikai szempontok ekkora súllyal estek akkor latba, akkor kérdés, mennyivel súlyosabbak lesznek most a politikusi etika szempontjai. Hogy mi indul most el – hasonló öntisztító folyamatként, mint ami a Frei-ügy botrányának kirobbanása után elindult a magyar médiában.

A Pesti Srácok a botrányos kép láttán megkereste a Magyar Szocialista Párt sajtóirodáját, a párt Baranya megyei s pécsi szervezetét, hogy reagáljanak Simon megnyilvánulására. Amint választ kapnak, frissítik a cikküket.

Amíg ez meg nem történik, itt marad a kérdés tehát, hogy azonnal delegációt küld-e most Pécsre, pártjuk elnökségét azonnal összetrombitálva az MSZP budapesti központja. S hogy mit derítenek ki, akiknek a vizsgálódás lesz a dolga.

Összeröhögnek-e a „mókás” poszt szerzőjével, s azon kezdenek agyalni, hogy a nagy sikerre való tekintettel Simon Józsefet milyen rangos kihívásokkal találják meg a választási kampányban.

Vagy ellenkezőleg: működni fog bennük valami szikrája legalább a jóérzésnek. S ők is úgy érzik, ami történt, az védhetetlen és menthetetlen. S kivágják a soraikból a magáról megfeledkezett, kocsmai színvonalon politizáló szocialista fenegyereket. S elküldik a selyemzsinórt az összes főnökének – hogy vállalják vele együtt a felelősséget azért a lélekmérgezésért, amit elkövetett.

Kíváncsian figyelhetjük, mi fog most történni. Annyi biztos: annak is üzenetértéke lesz, ha nem történik semmi. És annak is: ha vizsgálat indul a magáról megfeledkezett szocialista politikus magatartását elbírálandó.

Mert ami most történt, már a kampányról szól. S az, ahogyan a szocialisták ezt a gyalázatos kisiklást kezelik, szintén a kampányról szól majd. Hogy politikai ellenfeleik véres halántékával és golyó ütötte sebeivel indulnak-e neki a magát demokratikusnak valló ellenzék véleményvezérei a kampánynak.

Csak szurkolni lehet, hogy a szocialisták a tébolyt megállítsák Pécs határainál. Most minden rajtuk áll.

Cikkünket folyamatosan frissítjük:

A botrányos publikációra reagálva megszólalt a Fidesz frakcióvezetője, Gulyás Gergely is, aki arra szólította fel az MSZP vezetését, hogy zárják ki a pártból Simon Józsefet.

Gulyás Gergely pénteken Budapesten tett sajtónyilatkozatában kifejtette: csütörtök este Simon József, az MSZP pécsi szervezetének elnökségi tagja, Tóth Bertalan szocialista parlamenti frakcióvezető korábbi kampányfőnöke a Pesti Srácok Facebook-oldalán megjelent cikk alatti bejegyzésében egy olyan képet tett közzé, amely főbe lőve ábrázolja a kormányfőt, és az a felirat olvasható rajta, hogy „Keresd a hibát! Én nem találtam”.

A Fidesz a történtek után választ vár Karácsony Gergelytől, az MSZP és a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltjétől, valamint Molnár Gyula szocialista pártelnöktől arra, megengedhetőnek tartják-e az MSZP-ben, hogy valaki politikai ellenfelei kivégzésére hívjon fel, illetve ezt kívánatosnak tüntesse fel – közölte a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője.

Meddig lehet ezután Simon József az MSZP tagja? – tette fel a kérdést.

Gulyás Gergely azt is mondta, hogy az MSZP annak a kommunista állampártnak a jogutódja, amely a politikai ellenfeleit felakasztatta, kivégeztette, a fizikai megsemmisítésüket is megengedhetőnek tartotta.

„Az a kérdésünk Molnár Gyulához és Karácsony Gergelyhez, hogy leszámolt-e ezzel az örökségével (…) az MSZP, vagy még ma is megengedhetőnek tartja az MSZMP által a politikai ellenfelekkel szemben alkalmazott eszközöket”

– közölte.

Azt is kérdezte a fideszes politikus a szocialista párt elnökétől és kormányfőjelöltjétől, hogy „ez fogja-e jellemezni az MSZP kampányát, belefér-e az ellenfelek fizikai megsemmisítésére való felhívás az MSZP kampányába”.

A frakcióvezető végül arra hívta fel Simon Józsefet, Karácsony Gergelyt és Molnár Gyulát, hogy kérjenek bocsánatot Orbán Viktortól, továbbá felszólított arra, hogy „a közéleti szerepvállalásra nyilvánvalóan teljesen alkalmatlan” pécsi politikust azonnali hatállyal zárják ki az MSZP-ből.

A történtek után az MSZP is közleményt adott ki, melyben a történtek miatt a felelősséget a Fidesz „gyűlöletpolitikájára” igyekeztek hárítani. Az alábbiakban szó szerint közöljük a szocialisták reagálását, melyben a pécsi elnökségi tagjukat érő kritikára érdemben egyébiránt semmit nem mondanak:

„Hány Botka László él Magyarországon? Egy él, de az is sok. Tehát egynek sem kellene élnie!” (Echo TV) A Fidesz a mai napig nem határolódott el ezektől a mondatoktól. Ide vezet a Fidesz által évek óta folytatott gyűlöletkeltés. 3 év, 75 milliárd, célt tévesztő gyűlölet. Az MSZP a gyűlöletkeltés minden formáját elutasítja, ezért arra kéri szimpatizánsait, hogy a Fidesszel szembeni elégedetlenségét április 8-án, a szavazófülkében mutassa meg, és csak ott.

Borítókép: Mesterházy Attila, az MSZP volt elnöke és Simon József, az MSZP pécsi szervezetének elnökségi tagja

Forrás: Facebook