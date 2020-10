Orbán Viktor: nálunk még istenes a helyzet (HALLGASSA MEG!)

A miniszterelnök szerint nem a szabályok számának a szaporítása, hanem a meghozott szabályok betartása a legfontosabb.

Cikkünket frissítjük!

Orbán Viktor: Kész zűrzavar, ami Európában uralkodik

Orbán Viktor miniszterelnök a beszélgetés elején arról beszélt, hogy az unió 27 miniszterelnöke a vírus elleni védekezésről beszéltek. Nálunk a helyzet még istenes, szemben más országokkal – tette hozzá. Sokkal rosszabb a helyzet Belgiumban, Hollandiában. Kész zűrzavar, ami Európában uralkodik – mondta a kormányfő az Origo tudósítása szerint.

Abban van a kulcs, hogy a maszkviselést be kell tartani

Orbán Viktor szólt arról is, hogy az uniós intézkedések között próbálnak valamilyen egységes rendszert kialakítani. Mindenki a saját rendszerében bízik a teszteket illetően is – tette hozzá. Valóban mindenki csinál valamit, de az intézkedések szigorúsága és helyzet nem fedi egymást. Nem a szabályok számának a szaporítása, hanem a meghozott szabályok betartása a legfontosabb – tette hozzá. Abban van a kulcs, hogy a maszkviselést be kell tartani – mondta a kormányfő.

A harmadik legnagyobb egészségügyi tartalékkal rendelkezünk Európában

Orbán Viktor elmondta, hogy mindenkinek hozzá kellett szoknia, hogy mi a helyzet. Hétfőtől az ellenőrzések tekintetében egy új világ kezdődik. Aki nem hordja a maszkot, az nemcsak a saját, hanem a mások egészségével játszik – mondta a kormányfő. Aki nem hordja a maszkot, az mindenkit veszélybe sodor. A rendőrségnek lehetősége lesz a különféle boltok, éttermek bezárására. Az állampolgári fegyelmezettséget tekintve elég jól alkalmazkodtunk. Az egészségügyi rendszer bírni fogja a nyomást – mondta Orbán Viktor. A harmadik legnagyobb egészségügyi tartalékkal rendelkezünk Európában – mondta a kormányfő. A lélegeztetőgépet tekintve az elsők vagyunk.

December vége-január elején megjöhet az első adag koronavírus-elleni vakcina Magyarországra

Kétszer annyi influenza elleni oltásunk van, mint békeidőben, de lehet ez nem elég, ezért rendeltünk 360 ezret, valamint van egy magyar vakcinagyár is – mondta Orbán Viktor. Debrecenben is épül egy új oltóanyag-gyár. A miniszterelnök elmondta, hogy mind a remdesivirt, mind a favipiravirt gyártjuk. Remekül küzdenek az orvosok és az ápolónők. Mindenki fáradt, mindenkinek van problémája, de az orvosaink tudják, hogyha baj van, akkor menni kell. Bírni fogják, és mindnyájan bírni fogjuk. Úgy számolok, december vége-január elején megjöhet az első adag koronavírus-elleni vakcina Magyarországra. Már január környékén be lehet oltani a krónikus betegeket, és a legveszélyeztetettebb csoportot.

Áprilisban inthetünk búcsút a járványnak a mostani állás szerint

Orbán Viktor utasította az Operatív Törzset, hogy legyen egy átoltottsági terv. Áprilisban inthetünk búcsút a járványnak a mostani állás szerint – mondta a kormányfő.

Az interjút itt tudja meghallgatni:

Zajlik az egyeztetés az orvosi jogviszonyról

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az orvosok jogállásáról szóló törvényről folyamatosan egyeztetnek. A kirendelési szabályokat humanizálni kell, de egy járványhelyzetben a kirendelés maradni fog. A miniszterelnök szerint jogos-életszerű igények vannak. A magánpraxis ügyéről azt mondta, hogy kialakult egy életforma, és próbálnak rendet tenni ezen a területen is. A következő kormányüléseken biztosan döntenek majd ezekről a kérdésekről.

Pénzügyi téren nem lesz könnyű

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy van egy optimista kép előtte a gazdasági téren, de pénzügyi téren nem lesz könnyű. Mindezen helyzetben sikerült végrehajtani a nagyon jelentős egészségügyi béremelést. Eljött az ideje annak is, hogy az elviselhetetlen alacsony fizetéseket meg tudják emelni. Mindezek mellett össze fog állni a családtámogatási rendszer. 2010-ben is az első döntések a családtámogatás területén voltak – mondta a kormányfő.

A helyzetünk nem könnyű, mert a magyar ellenzék is bevándorláspárti

Orbán Viktor a franciaországi terrortámadásról azt mondta, hogy van tapasztalatunk a muszlim világról, 150 évig éltünk velük együtt. Mi tiszteljük őket, de ott ahol vannak – tette hozzá. Ha nem akarunk alkalmazkodni, akkor ne engedjük be őket – mondta a kormányfő. Nem akarok olyan helyzeteket látni, mint ami most Franciaországban van. Hiába erőszakoskodnak Brüsszelből, akkor is ki kell tartani. A helyzetünk nem könnyű, mert a magyar ellenzék is bevándorláspárti. Amíg ez a kormány van, addig nem jönnek be a migránsok – mondta a kormányfő.

