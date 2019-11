Orbán Viktor: nem lehet Magyarországtól pénzt elvenni

A kormányfő szólt arról is, hogy nincs olyan, hogy az iparűzési adót csak tömegközlekedésre lehet fordítani.

Az ellenzék trágárságot, rendbontást és agressziót hozott be az ülésterembe. Ha mindezt nem teheti meg egy magyar munkavállaló, akkor hogyan teheti meg egy parlamenti képviselő – többrek között erről is beszélt Orbán Viktor miniszterelnök az azonnali kérdések órájában hétfőn az Országgyűlésben. A kormányfő szólt arról is, hogy nincs olyan, hogy az iparűzési adót csak tömegközlekedésre lehet fordítani, hanem a törvényjavaslat szerint csak az első helyen kell arra költeni, ha megmarad, akkor értelemszerűen másra lehet fordítani – írja az Origo.

A szocialisták elvettek egyhavi nyugdíjat, és Gyurcsány Ferenc embereit hozta vissza az ellenzék a választás után, és kezdésként megemelték a saját fizetéseiket az új önkormányzati vezetők – többek között erről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök az azonnali kérdések órájában az Országgyűlésben hétfőn.

Orbán Viktor: trágárságot hozott az ellenzék a parlamentbe

Elsőként Jakab Péter kérdezte a kormányfőt. A Jobbik frakcióvezetője rengeteg kérdést tett fel, felszólalásának semmilyen központi üzenete nem volt. Orbán Viktor válaszában közölte, hogy a Jobbik 2018-ban 20, 2019-ben pedig 6 százalékot ért el. Önök visszaélnek az emberek türelmével, és ezt bizonyítják a választási eredményeik – tette hozzá. Orbán Viktor felidézte, hogy miket mondott a Jobbik korábban a baloldalról és Gyurcsányról, majd pedig összeálltak és közösséget vállalnak vele.

Orbán Viktor miniszterelnök Jakab Péternek adott válaszában arról is beszélt, hogy 2010-ben 73 ezer forint volt a minimálbér, míg idén 149 ezer forint. A szakmunkás minimálbér pedig 195 ezer forintra nőtt.

Az ellenzék trágárságot, rendbontást és agressziót hozott be az ülésterembe. Ha mindezt nem teheti meg egy magyar munkavállaló, akkor hogyan teheti meg egy parlamenti képviselő

-tette hozzá. Orbán Viktor a Jobbiknak felidézte az MDF példáját, amely szintén összeállt a baloldallal, majd pedig megszűnt.

Nem kell semmilyen bírságot fizetni

Gréczy Zsolt, a DK képviselője az esetleges uniós bírságról kérdezte a miniszterelnököt. Orbán Viktor válaszában közölte, a helyzet úgy fest, hogy semmilyen büntetést sem kell fizetnie az országnak, és egyetlen forintot sem vesztett el.

„A korrekció egy külföldi szó, nem azt jelenti, hogy büntetés„.

Orbán Viktor szerint „technikai elszámolásról” van szó, nem lehet Magyarországtól pénzt elvenni, mindig arra költünk, amire kell. „Nem lehet minket megbüntetni, képtelenség, hogy minket megbüntessenek„ – fogalmazott a miniszterelnök. Emellett felemlegette a 4-es metrót, és az ahhoz kapcsolatos bírságot: „Esetleg fizessék be önök” – zárta Orbán mondanivalóját.

Orbán Viktor: Mi a környezetet védjük, nem a bürokratákat

Schmuck Erzsébet, az LMP képviselője arról kérdezte a kormányfőt, hogy miért nem állítják le a környezetkárosító projekteket, és lesz-e változás a kormány környezetpolitikájában? Orbán Viktor válaszában közölte, mi nem a bürokratákat, hanem a környezetet védjük.

Nem állásokat kell teremteni

-tette hozzá. A Normafánál épülő parkoló kapcsán pedig annyit mondott a kormányfő, volt népszavazás, hosszú kampány, az emberek döntöttek. Az LMP képviselője viszonválaszában elmondta, hogy nincsen környezetvédelmi intézményrendszer Magyarországon. Orbán Viktor viszonválaszában elmondta, nem elegendőek a szép szavak. „Vártam, hogy a főváros a klímavészhelyzet elfogadását követően konkrét intézkedésekkel áll elő, kár, hogy ez eddig nem történt meg.” – tette hozzá.

A tömegközlekedés biztosítása a legfontosabb

Szabó Tímea, a Párbeszéd politikusa arról kérdezte a kormányfőt, hogyan viszonyul az ellenzéki vezetésű településekhez a kabinet. Orbán Viktor válaszában közölte, hogy

az ellenzék a megszerzett pozíciók ellenére továbbra is elnyomásról beszél. A győzelem és a vereség sohasem végleges és végzetes –

tette hozzá.

Nincs olyan, hogy az iparűzési adót csak tömegközlekedésre lehet fordítani, hanem a törvényjavaslat szerint csak az első helyen kell arra költeni, ha megmarad, akkor értelemszerűen másra lehet fordítani.

Szabó válaszában továbbra is azt kérdezte, hogy mi szükség volt erre. A kormányfő a válaszában közölte, a jogszabály szövegei mögött van indoklás.

Orbán Viktor szerint a tömegközlekedés biztosítása a legfontosabb feladat, és ebben egyet is ért a főpolgármesterrel.

Ezért is tették ezt az indítványt.

A Jobbik szövetségesei építettek 40 centis kilátót

A jobbikos Z. Kárpát Dániel – Gréczy Zsolthoz hasonlóan – az esetleges európai uniós büntetések kapcsán kérdezte a kormányfőt. Orbán Viktor szerint a kormány nem tesz különbséget magyar és uniós pénz között: „ami nekünk jár, azt az utolsó fillérig meg fogjuk kapni, következésképp semmilyen büntetést nem kell fizetnünk„ – mondta.

Az ellenzéki képviselő válaszában az esetleges büntetésről azt mondta, ez az uniós pénzekből készített kutyafitneszek és negyven centis kilátók miatt van. Orbán azzal reagált, hogy

a kutyafitnesz és a negyven centis kilátó szerinte is problémás, de ez a Jobbik szövetségeseinek működésmódjához tartozik.

Arra szólította fel a Jobbikot, hogy arról érdeklődjön, amikor

újdonsült szövetségesük felesége vezette a fejlesztési hivatalt, mennyi tényleges büntetést kellett kifizetni.

”Ne alkalmazzanak kettős mércét„

Gurmai Zita, az MSZP képviselője „Türk iroda Budapesten?” címmel tette fel kérdését. Orbán Viktor szerint igenis

mindenkinek be kell tartania a magyarországi jogszabályokat,

szerinte semmilyen különleges elbánásról nincs szó, bevett gyakorlat, hogy egy nemzetközi szervezet budapesti működését részben a magyar állam finanszírozza. Gurmai visszakérdezett: mit kap Magyarország a Türk Tanács országaitól?

Orbán Viktor viszonválaszában közölte,

ha Magyarországon van egy türk iroda, az zavarja az ellenzéket, de ha Nyugat-Európában hegyekben állnak a mecsetek, az nem.

Ehhez kapcsolódóan Orbán kifejtette, szerinte „kipcsak-ügyben„ az ellenzéki politikusok hetekig gúnyolódtak a Nagykunság és Kiskunkság lakóin, arra kérte őket, „adják meg nekik a tiszteletet”. Mi történt volna, ha ezt bárki zsidó honfitársaink kapcsán tette volna? Kérem, ne alkalmazzanak kettős mércét – mondta Orbán Viktor.