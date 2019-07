Orbán Viktor: Soros emberéből akarnak bizottsági elnököt csinálni

A magyar kormányfő elmondta, Angela Merkel német kancellár szembement az Európai Néppárt döntésével, és mindenképpen Frans Timmermansnak szeretné a bizottsági elnöki pozíciót adni.

Már önmagában az is elég indok Frans Timmermans elutasítására, hogy Soros György embere, de a V4-ek azért nem támogatják a bizottsági elnöki jelölését, mert szerintük „egy ideológiai harcos, és harcot folytat mindenki ellen, aki az ő gondolkodásától különböző módon látja a világot” – nyilatkozta Orbán Viktor magyar miniszterelnök a rendkívüli uniós csúcs után Brüsszelben a V4NA nemzetközi hírügynökségnek.

A visegrádi négyek pedig Orbán Viktor szerint fantasztikus bravúrt hajtottak végre.

Krimiszerűnek nevezte Orbán Viktor magyar miniszterelnök a rendkívüli EU-csúcs történéseit. Szerinte a küzdelem arról szól, hogy néhány európai vezető (Frans Timmermans, Manfred Weber) elhatározták, hogy a következő öt évben az Európai Bizottságot olyan embernek kell vezetnie, aki a Soros-féle NGO-hálózatnak és a liberális demokráciának a megingathatatlan képviselője.

Erre találtak egy igazi harcost, Timmermans egy jó harcos – ellenfélnek sem megvetendő, én respektálom ezért –, aki ideológiai harcos,

aki semmilyen másságot nem fogad el, a sajátjától és a liberális demokráciától eltérő semmilyen nézetet nem tolerál, és rá akarja erőszakolni a saját felfogását minden uniós tagállamra

– mondta Orbán Viktor.

A magyar miniszterelnök úgy látja, hogy ha ez a csoport el tudja foglalni a Bizottság elnöki székét, akkor onnantól hosszú éveken keresztül a Soros-féle NGO-kat onnan fogják finanszírozni, és ezzel megpróbálják majd átalakítani a közép-európai társadalmakat is, különösen a migráció kérdésében.

Tehát a Soros-féle NGO-k több évre szóló, nagy összegű pénzzel való támogatásának kérdése itt a kulcskérdés. Ez mindennek a meghatározó háttérfolyamata. Ezt a folyamatot többen is meg akarjuk állítani.

Úgy véli, hogy ezt meg akarja állítani az Európai Néppárt, Magyarország és V4-ek is.

A miniszterelnök elmondta, hogy az Európai Néppárt vasárnap hozott két döntést, amit a nemzetközi sajtó nem vett tudomásul vagy elrejtették előle.

Az első döntés az volt, hogy Frans Timmermans semmiképpen nem lehet a Bizottság elnöke, a másik döntés pedig az, hogy az Európai Néppártnak kell adnia a Bizottság elnökét akkor is, ha ez azt jelenti, hogy Manfred Weber nem lesz az Európai Parlament elnöke.

Az Európai Néppárt ugyanis kettő pozíciót nem kaphat meg. Akkor a Bizottságot kell választani – szögezte le a magyar kormányfő.

Kiemelte, ketten szavaztak a döntések ellen: Angela Merkel német kancellár és a luxemburgi Frank Engel.

Mindenki más Angela Merkel ellen szavazott

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Szerinte Angela Merkel nem vette tudomásul az EPP döntését, és továbbra is egy olyan csomagot próbált összerakni a liberálisokkal és a szocialistákkal, amely a házelnöki pozíciót Manfred Webernek juttatta volna és Frans Timmermansnak adta volna a bizottsági elnöki posztot.

A legsúlyosabbnak értékelte, hogy az Európai Néppárt legnagyobb pártjának kancellárja visszautasította az Európai Néppárt testületi döntését, és egy teljesen külön forgatókönyv szerint dolgozik.

Ez adja a mostani eseményeknek az igazi izgalmát – mondta.

A magyar miniszterelnök kiemelte, Olaszország, a V4-ek és az Európai Néppárt döntése mellett kitartó néppárti miniszterelnökök viszont egységesen szembefordultak ezzel a „merkeli magatartással” és megakadályozták, hogy Timmermansból bizottsági elnököt csináljanak.

Miután kiderült, hogy nincs meg a szükséges többség, hogy Timmermansból, tehát Soros emberéből bizottsági elnök legyen, felfüggesztették az ülést. Most mindenki ül, spekulál és egyezkedik, és várja a holnapi folytatást

– értékelt a rendkívüli uniós csúcs felfüggesztése után Orbán Viktor.

Hangsúlyozta, hogy a V4-ek azért utasítják el Timmermanst, „túl azon, hogy Soros embere, – ami önmagában is elegendő indok lenne – mert ő egy ideológiai harcos, és harcot folytat mindenki ellen, aki az ő gondolkodásától különböző módon látja a világot. Eddig is ezt tette, ezután is ezt fogja tenni, és egy olyan megosztottságot hoz be az Európai Unióba, ami egy kelet-nyugat megosztottsághoz fog vezetni, és az Európai Uniónak óriási gondokat jelentene majd” – emelte ki. Úgy fogalmazott, Timmermans az európai egység szempontjából egy rossz jelölt, ezért helyette egy olyan jelöltet szeretnének, „aki a kelet-nyugat együttműködés, a hídépítés és a kompromisszumépítés mestere”.

Frans Timmermans a magyar miniszterelnök szerint a harc mestere, és nem a kompromisszumé, nem a hídépítésé.

Úgy összegezte, hogy „egy jó bizottsági elnököt akarunk adni az uniónak, ezért harcol a V4, ezért harcolnak az olaszok, ezért harcolnak a néppárti miniszterelnökök”. Úgy látja, ez nem egyszerű, „mert – mióta 30 éve itt forgolódok az európai politikában – először látok olyat, hogy az Európai Néppárt legnagyobb pártja és legnagyobb kormányának a feje, a német kancellár nyíltan szembemegy az Európai Néppárt demokratikus testületi döntésével”.

Orbán Viktor elmondta, az Európai Néppárt parlamenti képviselőcsoportja Strasbourgban gyülekezik, hogy megvitassák a helyzetet.

Kifejezetten remélem, hogy az Európai Néppárt képviselőcsoportja egy világos üzenetet küld nekünk, hogy milyen pozícióért harcoljunk, és remélem, hogy ez a pozíció nem a Parlament elnöke, hanem a bizottsági elnöki pozíció lesz

– közölte a magyar kormányfő.

Szerinte ehhez két dologra van szükség, egy erős parlamenti háttérre, amelynek létrejötte kétesélyes, valamint egy pártalapon és földrajzi alapon is elfogadható csomagra. „Erre van esély, négy-öt csomag fut egymással párhuzamosan már most, pedig csak néhány órája függesztettük fel a tanácskozást” – értékelt Orbán Viktor.

Egész este és éjszaka dolgozni fogunk, és szerintem reggelre lesz egy kompromisszumos javaslat, ami mindenkinek kielégítheti az igényeit.

A V4-ekről úgy nyilatkozott, hogy szerinte egy fantasztikus bravúrt hajtottak végre, mert bár a négy ország vezetője négy különböző pártcsaládnak a tagja, és mind a négy politikai csoport egymással vitában állt,

a visegrádi négyek végig egységesek tudtak maradni.

„Ez azt mutatja, hogy a V4-es kötődés ma már erősebb, mint a hagyományos pártkötődés.

Ez jó jel a jövőt illetően, és biztos, hogy holnap is együtt fogunk maradni”

– szögezte le Orbán Viktor.