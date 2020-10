Orbán Viktor: visszatér az 5 százalékos áfa az új építésű lakásokra

A magyar miniszterelnök a HírTv Magyarország Élőben című műsorában beszélt.

Nem kell műtéteket halasztani a koronavírus-járvány miatt – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Hír TV-nek adott interjújában – írja az Origó.

2022. december 31-ig ismételten 5 százalékos lesz az újépítésű lakásokra az áfa – tette hozzá. Az orvosok béremelésére fordítandó 200 milliárdos költségvetési fedezet rendelkezésre áll – fejtette ki a kormányfő.

A kórházi ágyak biztosítása a kulcskérdés – mondta Orbán Viktor a Hír TV-nek adott interjúban, és kifejtette, hogy legrosszabb esetben lehet 200 ezer egyidejűleg megfertőzött magyar ember. Az ő ellátásukhoz pedig kell 16 ezer kórházi ágy és 800-1000 lélegeztető készülék.

Ma azt a döntést hoztuk, hogy nem kell műtéteket halasztanunk még

– fogalmazott a kormányfő.

A miniszterelnök elmondta, tavasszal az a képessége volt a magyar orvostársadalomnak és tudósoknak, hogy előre láttak 1-1,5 hétre. Most a miniszterek már mernek nyilatkozni három hétre is.

A következő három hétben nem várható, olyan nagyarányú változás, ami a soron következő, ütemezett ellátások, műtétek lemondásához vezetne

– fejtette ki a miniszterelnök.

Adókönnyítések és gazdaságélénkítés

Orbán Viktor elmondta, hogy adókönnyítések, gazdaságélénkítő lépések lesznek, és az új családügyekért felelős tárca nélküli miniszter Novák Katalin egy új otthonteremtési program pilléreit terjesztette elő a kormányülésen.

Ennek egy részét el is fogadták. 2022. december 31-ig zajló építkezések esetében ismét 5 százalék lesz a lakásépítésnek az áfája.

A miniszterelnök áttörés jellegűnek nevezte, az orvosok béremelését, amire 50-60-70 éve nem volt példa Magyarországon. Még 7-8 hónapig el fog tartani a mostani járvány, és fölszálló ágban leszünk, és amíg vakcina nem érkezik, nincs szabadulás, és az orvosokra pedig óriási teher hárul – fejtette ki a miniszterelnök. – Az én fejemben az volt a logika, hogy mikor, ha nem most.

Tehát mikor ilyen terhelés lesz, amikor mindenki látja, hogy az orvosoknak valóban emberfeletti munkát kell végezniük – mikor lépjük meg ezeket a fontos béremelési lépéseket, ha nem éppen most

– fogalmazott Orbán Viktor.

Kulcskérdés az összefogás

Orbán Viktor arról is beszélt, három kategóriába sorolják a kórházakat. És ha kell, átvezényelnek egészségügyi dolgozókat. – A vezényeltek száma még nem érte el az összes ápolónő és orvos egy százalékát sem, tehát még vannak vezénylési tartalékaink is – mondta a miniszterelnök, és kiemelte, a nemzeti konzultációban kifejeződött közvélekedés jó alapot ad a kormány döntéseihez, és az a közvélekedés úgy hangzott, hogy az országnak működnie kell.

Sikerült tavasszal jól védekeznünk, az összefogás önbizalmat adott az embereknek és a kormánynak is. Reményeim szerint a kórházban dolgozó embereknek is, ha összefogunk, akkor együtt újra sikerülni fog anélkül, hogy le kellene állítani az országot

– fejtette ki a kormányfő.

Orbán Viktor szólt arról is, hogy az orvosokra óriási teher hárul, ezért most kellett lépni a béremelés ügyében. A kormányfő elmondta, hogy a most bejelentett orvosi béremelések esetében megvan a nagy esélye, hogy jelentősen csökken az elvándorlás.

A bérek önmagukban nem meghatározóak, így az infrastruktúra és a kórházi légkör esetében is változás kell, és akkor biztosan sokan itthon fognak maradni

– tette hozzá a miniszterelnök. Kiemelte, a béremelésre fordítandó 200 milliárdos költségvetési fedezet megvan.

A miniszterelnök felhívta rá a figyelmet, hogy a vezénylés most élet-halál kérdés, mert járvány van. A vezénylés nem lehet napi gyakorlat. Csak akkor kell vezényelni, ha baj van – mondta. Hozzátette: nincs még minden részletkérdés lezárva, újabb rendeletek kellenek majd.

Ezért támad Soros György

Az Európai Bíróság ítéleteit végrehajtjuk – tájékoztatott a miniszterelnök a Soros-egyetem ügyében született ítélet kapcsán. Ha valaki próbapert szeretne indítani, akkor azt tegye. Nem leptek meg ezek a dolgok – mondta a kormányfő. Mindezt azért mondják, mert a baloldal nincsen kormányon Magyarországon.

Ez egyfajta internacionalista akció, és hasonlatos a korábbi szovjet akciókhoz, amelyek a baloldalt segítették

– emelte ki a miniszterelnök.

Brüsszelből a magyar baloldalt hatalomra akarják segíteni – hangsúlyozta a kormányfő. A magyar ellenzék be van darálva, és be van töltve a szélsőjobboldaltól a kommunistákig, ezért hívom őket Soros-kolbásznak – tette hozzá Orbán Viktor.

A kormányfő Vera Jourová azon kijelentését bírálta, ami szerint a magyarok nem tudnak saját döntést hozni. Ez egy olyan sértés, ami már nem politika – tette hozzá. Az nem újdonság, hogy Jourová Soros embere.

Nem Csehországot, és a cseh embereket képviseli

– mondta a kormányfő.

Orbán Viktor kijelentette, hogy ma az európai sajtóban egy lapon emlegetik az USA-val és Nagy-Britanniával Magyarországot , miközben a magyar politika célja 150 éve, hogy az előbb említett országokra hasonlítson. Ez az egész teljesen abszurd – mondta a támadásokról a miniszterelnök.

„Jó program nélkül nem lehet uniós pénzhez jutni„

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az önkormányzatoknak eddig is volt lehetőségük, hogy közvetlenül szerezzenek pénzt Brüsszeltől, de ebben nem jeleskedtek. Kiemelte, hogy ezzel szemben a magyar kormány lényegesen jobban tud érdeket képviselni. Azonban jó program nélkül semmilyen forrást nem lehet kapni – tette hozzá.

Egyébként Magyarországról több pénz megy ki, mint amennyi bejön. Ráadásul a Next Generation alapból érkező pénz egy hitel, és amelyik ország nem tud fizetni, ahelyett mi fogunk fizetni

– mondta a kormányfő.

Orbán Viktor szerint az uniós hitel esetében egyelőre kérdéses, hogy mennyire éri meg Magyarországnak. Azért mondtuk erre igent, mert vannak déli tagországok, akik az összeomlás szélén állnak, és az minket is alaposan érintene – tette hozzá. Ez egyébként nem egy égből hulló manna, ez egy hitel, amit vissza kell fizetni – ismételte meg a miniszterelnök.