Őrizetbe vették a román pénzmosás ellenes hivatal volt vezetőjét

Érettségi bizonyítványa meghamisításának gyanúja, majd több magas rangú állami funkció elfoglalása miatt őrizetbe vették Romániában Laurentiu Branagát, a román pénzmosás ellenes hivatal volt vezetőjét, aki csütörtökön mondott le tisztségéről.

A hatóságok házkutatást tartottak Barangánál, majd vasárnap hajnalban 24 órára őrizetbe vették. Az ügyészek előzetes letartóztatásba helyezését kérték. Az ügyészség azzal vádolja, hogy tudatosan megtévesztette alkalmazóit, hiszen meghamisította érettségi bizonyítványát, amelyet állítólag 1999-ben állítottak ki a nevére, de nem tudta igazolni, hogy az oklevelet valós tanulmányi eredmények alapján szerezte. A vádhatóság szerint számos állami intézményt megtévesztett hamis diplomájával.

Barangát szeptemberben nevezték ki a pénzmosás ellenes hivatal élére, de azelőtt számos magas rangú funkciót betöltött. 2012-ben lépett be a politikába, a román média szerint akkor Mihai Razvan Ungureanu volt miniszterelnök és külügyminiszterhez közelálló személy volt. Baranga később a Teleorman megyei Alexandru Ghica Egyetemen is alapképzési oklevelet szerzett, de a média szerint ennek valódisága is megkérdőjeleződik, mert korábban erről az egyetemről kitudódott: úgy állított ki politikusoknak és más magas rangú vezetőknek oklevelet, hogy az érintettek valójában nem jártak kurzusokra és szemináriumokra.

Baranga igazgató-helyettesi és tanácsadói szerepkörben dolgozott korábban az államtitkokat kezelő állami hivatalban (ORNISS), amelynek a jóváhagyása nélkül senki nem kezelhet bizalmasnak tekintett iratokat, életrajza szerint biztonságvédelmi stratégiák kidolgozásáért és gyakorlatba ültetéséért is felelt ebben a hatáskörben.

Emellett a dél-romániai targovistei Valahia Egyetem egyik részlegének az igazgatói tisztségét is betöltötte előadótanárként. 2016-tól mostanig tagja a román felsőoktatás minőségét ellenőrző állami hatóságnak (ARACIS). A vádhatóság szerint a hamis érettségi bizonyítvány miatt a további oklevelek is érvénytelennek tekinthetők, ezért azzal gyanúsítják Barangát, hogy illetéktelenül vett fel különböző állami juttatásokat minimum 640 ezer lej (46,7 millió forint) értékben, de azt feltételezik, hogy a valós kár ennél jóval nagyobb.