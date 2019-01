Országszerte további havazásra figyelmeztetnek

Több megyében hófúvás, néhány megyében ónos eső miatt kell vigyázni.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtök délelőtti veszélyjelzése szerint Vas, Zala, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Nógrád megye kivételével az egész országban elsőfokú a figyelmeztetés havazás veszélye miatt.

Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyében a hófúvás miatt van – ugyancsak elsőfokú – figyelmeztetés.

Békés, Csongrád és Hajdú-Bihar megyére az ónos eső veszélye miatt is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést.

Azt írták: délkelet felől napközben egyre több helyen várható csapadék az országban. Péntek reggelig, délelőttig délkeleten fagyott eső, ónos eső, havas eső, másutt döntően hó valószínű. Többfelé 5-10 centiméternyi hó is hullhat péntek reggelig. Egyes területeken – nagyobb valószínűséggel délen – 10 centiméternél több hó is hullhat. Péntek estétől a déli területeken további mintegy 2 centiméternyi hó várható.

Többfelé megerősödhet a szél is. Emiatt az Alföldön éjfélig, a Dunántúlon szombat éjfélig nagyobb területen lehet gyenge hófúvás. Egyes megyékben időnként erős hófúvás is kialakulhat, kiemelten Veszprém megye magasabban fekvő részein, elsősorban pénteken, valamint – kisebb eséllyel – a péntek esti óráktól a Dunántúl délkeleti harmadában. A Bodrogközben kisebb területen csütörtökön is kialakulhat erősebb hófúvás – tették hozzá.

Csütörtökön a legmagasabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 3 fok között várható. Késő estére 0 és mínusz 4 fok közé csökken a hőmérséklet.