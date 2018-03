Nyomoz a rendőrség a volt élettársával dulakodó Juhász Péter ügyében

Személyi szabadság megsértésének gyanújával indítottak eljárást - írja a Pesti Srácok.

Személyi szabadság megsértésének gyanúja miatt nyomozást rendelt el az Együtt elnöke, Juhász Péter ügyében a rendőrség – tudta meg a pestisracok.hu a Budapesti Rendőr-főkapitányságtól.

A lap emlékeztetett, az Együtt elnökét egy hónapja Tényi István jelentette fel kényszerítés, súlyos testi sértés, kiskorú veszélyeztetése és személyi szabadság megsértésének gyanúja miatt. A rendőrség személyi szabadság megsértésének gyanújával indított eljárást.

Tényi István a lap által megismert feljelentésben azt hangsúlyozta, hogy a politikus nemcsak egykori élettársával volt erőszakos, de a nő jogi képviselőivel is, a nő új barátját is rendszeresen fenyegette, sőt, közvetetten gyerekeit is folyamatos lelki nyomás alatt tartotta. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az iratok szerint a politikus többnyire zárt helyeken – a lakásában, kocsiban, sőt gyakran a gyerekei társaságában – szívott marihuánát.

A pestisracok.hu cikke szerint Juhász Péter korábban már elismerte, hogy dulakodott volt élettársával, de szerinte a nő támadt rá ittasan.