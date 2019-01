Plágiumgyanú miatt vizsgálták a szlovák házelnök diplomamunkáját

Elemzői vélemények szerint nem valószínű, hogy a házelnök diplomamunkája kapcsán nyilvánosságra került információk ahhoz vezetnének, hogy Danko távozik a parlament éléről.

Az akadémiai bizottság most nyilvánosságra hozott jelentéséből az sem következik, hogy a parlament elnöke elveszítené jogi doktori címét. A vonatkozó szlovák szabályozások szerint az sem elvárás, hogy a parlament elnökének felsőfokú végzettsége legyen. Ugyanakkor feltételezhető, hogy Dankót – akit várhatóan pártja államfőjelöltként is indít a márciusi elnökválasztáson – diplomamunkája miatt továbbra is erőteljes kritika éri majd az ellenzék részéről.

A vonatkozó törvényi szabályozásokat nem, az akadémiai előírásokat viszont megsértette diplomamunkája készítése során a szlovák parlament elnöke, Andrej Danko – derült ki pénteken a besztercebányai Bél Mátyás Egyetem (UMB) szakbizottságának jelentéséből, amely plágiumgyanú miatt vizsgálta a szlovák politikus 2002-es jogtudományi kisdoktori munkáját.

Az UMB szakbizottsága jelentésében azt írta: a vizsgált diplomamunkában a szöveg nagyobb része jelentős mértékű azonosságot mutat a forrásirodalommal, terjedelmes átvételeket tartalmaz, anélkül, hogy a szerző ezeket szakszerűen idézte, vagy másképpen jelezte volna, hogy nem a saját kutatásáról van szó.

A jelentés mindazonáltal kerüli a „plágium” kifejezést, arra hivatkozva, hogy ilyen terminust a szlovák jogrend nem ismer. Ennek alapján megállapították: a diplomamunka készítésének folyamata során a vonatkozó törvényi szabályozásokat nem sértették meg, ám a tapasztalt hiányosságok az akadémiai előírások megsértésének minősülnek.

Az akadémiai bizottság jelentésére a szlovák házelnök – aki egyúttal a szlovák kormánykoalíció második legerősebb pártjának, a Szlovák Nemzeti Pártnak (SNS) is az elnöke – sajtótájékoztatón és közleményben is reagált pénteken. Andrej Danko azt mondta: tudomásul veszi a bizottság jelentését, amelyben fontosnak tartja azt a megállapítást, hogy a diplomája megszerzése során nem sértett törvényt, s azt is, hogy a jelentésben egyszer sem jelenik meg a plágium kifejezés.

Az akadémiai bizottság megállapításai kapcsán posztjáról való azonnali lemondásra szólította fel a házelnököt az ellenzéki, liberális Szabadság és Szolidaritás (SAS) mozgalom, amely már azóta kiemelt témaként foglalkozik a plágiumgyanú ügyével, hogy azt tavaly ősszel a liberális pozsonyi Denník N napilap megszellőztette. A bizottság megállapításaira Danko pártjának két koalíciós partnere, az Irány (Smer-SD) és a Most-Híd érdemben nem reagált, utóbbi csak annyit közölt, hogy a házelnökön áll, milyen lépést tesz.