Portik Tamás korábbi barátnője lett a Momentum jelöltje Szolnokon

Kármán Irént saját bevallása szerint gyengéd szálak fűzték Portik Tamáshoz, aki ha fiatalon kezdi el futtatni, akkor sokra vihették volna együtt.

Kármán Irént, az egykori újságíró-dokumentumfilmest indítja a Momentum Mozgalom az ellenzéki előválasztáson a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 1-es választókerületben – jelentette be Fekete-Győr András, a Momentum-elnöke Facebookon. Kármán úgy kommentálta jelölését, hogy tudja: támadni fogják a múltja miatt. Érdemes hozzátenni: a jelölt jócskán hagyott támadási felületet – írja a Magyar Nemzet.

Természetvédelemből jeles

Kármán Irén Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Tiszaföldváron született és ott is nőtt fel. Ezt sosem tagadta, de az utóbbi évtizedekben forrásaink szerint már budapesti, lipótvárosi lokálpatriótának mondja magát. Talán ezért változtatta meg vezetéknevét is, s lett Jobbágy Irénből Kármán, első férje után, akinek nevét megtartotta válásuk után is. A 2000-es évekbeli botrányai után ugyan egy ideig visszaköltözött a vidéki családi házba, de közösségi oldalainak bejegyzései szerint egyértelműen Budapesten él. A közelmúltban önkéntes környezet- és természetvédő munkájára összpontosított, érdemi munkáját ebben el kell ismerni.

Jelenlegi, politikai karrierjének helyszínét azzal magyarázza, Szolnokon kapta azokat a meghatározó kulturális élményeket, amelyek a mai napig alapokat adtak számára.

Összeesküvés-elmélet

Az egykori újságíró a 2000-es években dokumentumfilmet forgatott és könyvet is írt az olajmaffiáról, a könyvben foglalt állításokat pedig sokan tartják feltételezésnek, összeesküvés-elméletnek. 2007 júniusában azt állította, könyve és az ahhoz végzett kutakodás miatt ismeretlenek elrabolták: Pesterzsébetről a Duna partra vitték autóval, ott összekötözték végtagjait, majd bántalmazták. A Lágymányosi-híd mellett találtak rá, kórházba került – inkább a sokkhatás, mint sérülései miatt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság először életveszélyt okozó testi sértés miatt indított nyomozást, és ötmillió forintos nyomravezetői díjat tűzött ki az ügyben, az ügyet később átvette a Nemzeti Nyomozó Iroda. Két hónapos felderítést követően a rendőrség visszavonta a nyomravezetői díjat, a vizsgálat során pedig megállapították: elrablása nem történhetett úgy, ahogy Kármán állítja. Idézve a rendőrség akkori sajtótájékoztatóján elhangzottakból: „A sértett megtámadása, bántalmazása és elrablása ott, akkor és úgy nem történhetett meg, ahogy azt Kármán Irén a rendőrségi vallomásában állította.”

A rendőrök semmilyen olyan bizonyítékot nem találtak, ami az emberrablásra utalt volna. A cselekmény állítólagos időpontjában az emberrablás helyszínén a környék biztonsági kameráinak felvétele szerint egyetlen jármű sem közlekedett. Ugyanez érvényes arra a helyszínre is, ahol megtalálták. Sérülései sem utaltak egy brutális bántalmazásra, ráadásul az összekötözés meséje is sántított. A szakértők erről azt állapították meg, a sértettet csak lazán béklyózták meg állítólagos elrablói, ami egyrészt nem életszerű, másrészt a nyomok inkább arra utaltak, amikor valaki saját magát kötözi meg.

A bizonyítás közben az orvosszakértők megállapították, a sértetten talált hasi sérülések nem az általa elmondott elrablás időpontjában, hanem pár nappal korábban keleteztek, ezt a Népszabadság 2007. december 12-ei számában megjelentek szerint Kármán maga is elismerte.

Összeveszett a Papával

Kármán Irén az olajmaffiáról szóló könyvét Sándor Istvánnal, a rendőri berkekben Papa becenevű főnyomozóval kezdte írni. A nyugdíjas rendőr alezredes a Központi Bűnüldözési Igazgatóság egykori munkatársaként azt állította, rálátott a szervezett bűnözés és a politika kapcsolatára. Ezzel párhuzamosan viszont azt sem titkolta, a szerinte olajügyekbe keveredett politikusok érintettségét bizonyítani nem tudja, de olajos körökben „ezt meg azt lehet hallani” az illetőkről. A riporter emiatt szerzőtársával is összeveszett, a korábban istenített, hiteles forrásként megnevezett volt rendőrtisztről a kitalált emberrablás után azt mondta: közös könyvük megírása óta nincs kapcsolata a férfival, és szerinte Sándor István csak a médiaszereplés kedvéért nyilatkozik mindenkinek. Kármán szerint az olajos ügyeknek legtöbbet a volt rendőrhöz hasonló, hiteltelenné vált tanúk ártottak, így ő Sándor István nyilatkozataival már nem tud azonosulni. A volt rendőr erre válaszul szintén a Népszabadságnak nyilatkozott: elváltak útjaik Kármánnal, mert „Irén rossz tanácsadókra kezdett hallgatni”.

Sándor István itt már egyértelműen utalt arra, a riporternő intim kapcsolatot létesíthetett az akkori legismertebb magyar bűnözővel, a cégével az olajszőkítésben is részt vevő Portik Tamással. Erről maga Kármán Irén is nyilatkozott 2007-ben az Indexnek, ahogy ő mondta, „gyengéd szálak fűzték” Portik Tamáshoz. Öt év elteltével már másképp látta a dolgokat a magát tényfeltáró újságírónak tartó Kármán. 2012-ben a Heti Válaszban már arról beszél, nem volt intimitás közte és Portik Tamás között, de előfordult, hogy utóbbi elvitte magával az éjszakai élet meghatározó alakjai közé. Ekkorra már nyilvánvaló volt a közvélemény számára is, hogy Portik több gyilkosságban is érintett. A korábbi Energolos vezetőt a riporternő nyilatkozata előtt fogták el. Kármán ekkor már inkább csak úgy nyilatkozott: csupán bizalmi kapcsolata volt Portikkal. – A közelébe akartam menni, a gyengéd szál pedig azt jelentette, hogy próbáltuk egymást szelíd eszközökkel megnyugtatni a szándékainkat illetően – mondta.

Kétes barátok

Portik ellen jelenleg is több büntetőeljárás folyik emberölés miatt elrendelt ügyekben. A vádhatóság szerint Fenyő János megöletésében főszerepet játszhatott. Ugyanakkor Prisztás József 1996-os meggyilkoltatása miatt 15 év fegyházat, Boros Tamás Aranykéz utcai felrobbantása miatt 13 évet kapott jogerősen. Lakatos Csaba lelövetése miatt jelenleg is vádlott, illetve gyanúsított egy volt bűnözőtársa megöletésében.

Kármán ennek az embernek a szavaira alapozott. Csakúgy, mint egy másik, szintén összeesküvés-elméleteken alapuló műve, amelyet Labancz Ferenc volt nyomozóval közösen írt az első magyarországi szervezett bűnözés elleni egységről. Kármán itt is megtalálta a „megfelelő” embert. Az egykori nyomozótól életvitele, fegyelmi ügyei miatt vált meg a rendőrség. Rendőri fizetéséhez, családja anyagi hátteréhez képest fényűző módon élt, mivel feketén olyan bárokban vállalt portási munkákat, amelyeket a maffia üzemeltetett. Szoros barátságban volt Tasnádi Péterrel is. Amikor szorult a hurok, az egykori nyomozó tízmilliós luxusterepjáróját is felrobbantotta, hogy elterelje magáról a gyanút, ám ez nem sikerült. Labanczot zsarolás, önbíráskodás, befolyással üzérkedés miatt letöltendő börtönbüntetésre ítélték. Egy rendőrségről, rendőri egységről szóló tényfeltáró riporthoz nincs is jobb hírforrás, mint egy ilyen pályafutással bíró volt nyomozó, akit legutóbbi jogsértése miatt 2014-ben a Terrorelhárítási Központ műveleti egysége fogott el.

A Momentum politikusává lett Kármán legutóbbi nyilatkozata öt évvel ezelőtt hangzott el Portik kapcsán. Sajtóértesülések szerint a riporternő azt mondta, ha alvilági barátja, Portik Tamás fiatalkorában prostituáltként kezdte volna őt futtatni, akkor nagyon sokra vihették volna ketten együtt. Talán még politikusok is lehettek volna, közös plakáton.