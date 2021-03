Rasszistának ítéltek több kültéri sportot

A sokéves elnyomás vezetett oda, hogy a színes bőrű emberek nem érzik jól magukat a természetben, ezen pedig változtatni kell a haladó gondolkodók szerint. Az is problémát jelent, hogy a síparadicsomokban főleg fehér emberek vannak.

Egyre több alkalommal merül fel, hogy egyes kültéri sportok, így például a túrázás és a síelés valójában rasszisták és kirekesztők. Ennek a jelenségnek számos alapot tulajdonítanak a haladó baloldali gondolkodók – írja a V4NA.

A Vermonti Egyetem szociológus professzora, Dan Krymkowski egy egész könyvet szentelt annak, hogy az afro-amerikai emberek mennyire alul reprezentáltak, ha a művészeti és a kültéri szabadidő töltésről van szó – például síelésről, túrázásról vagy a klasszikus zenéről. Szerinte a faji-etnikai társadalomgazdasági különbségek vezettek idáig, és ehhez hozzájárult még egy folyamatos, történelmi diszkrimináció, mind nyíltan, mind a háttérben.

A könyv (The Color of Culture: African American Underrepresentation in the Fine Arts and Outdoor Recreation) leírása szerint az okok az intézményes rasszizmusban rejlenek, ami továbbra is megmérgezi az Egyesült Államokat.

Hasonló témában jelentetett meg egy cikket a Los Angeles Times is, amiben arról írtak, hogy a túrázás körül komoly sokszínűségi problémák vannak. A lap szerint a hosszú ideje tartó elnyomás és a történelmi akadályok számos színes bőrű embert megakadályoztak abban, hogy jól érezzék magukat az amerikai szabadban.

Erre azonban van megoldás, mert elkezdtek csoportok szerveződni annak érdekében, hogy összehozzák a színes bőrű embereket a természettel, pozitív módon. A szabad levegőn való időtöltést még színesebbé akarják tenni ezek a csoportok például Kaliforniában, amiben az első lépés általában az, hogy elmenjenek az emberek túrázni.

De nem csak a túrázást tartják a színes bőrű emberekre nézve kirekesztőnek, hanem a síelést is. Erről a BBC műsorában beszéltek, aminek az volt a központi eleme, hogy túl sok fehér, ugyanakkor túl kevés fekete bőrű ember síel. Az egyik műsorvezető elmondása szerint a drága síparadicsomokban az a közös vonás, hogy mindegyikben csak fehér emberek síelnek, ő legalábbis ezt tapasztalta az évek során.

A másik műsorvezető szerint az emberek sokszor észre sem veszik ezt, amit azzal magyarázott, hogy ha valaki a többség része, akkor más csoportokra már nem is igazán figyel. Ha azonban veszi a fáradságot és más szemüvegen át kezdi el nézni a világot, akkor rájön, hogy ezeken a helyeken, azaz a síparadicsomokban nem valósul meg az egyenlőség.