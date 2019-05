Robbantás történt a gízai piramisoknál

Pokolgépes merényletet követtek el egy turistabusz ellen a gízai piramisok közelében lévő új egyiptomi múzeum közelében vasárnap. A merényletben legalább tizenheten megsebesültek, egy részük külföldi – közölték egyiptomi biztonsági és egészségügyi források.

A merényletet az épülő Nagy Egyiptomi Múzeumnál egy, az út mentén elrejtett robbanószerkezettel követték el. Az autóbusz mozgásban volt a robbanás pillanatában.

A Sky News Arabíja pánarab hírtelevízió úgy tudja, a sebesültek között tíz egyiptomi és hét dél-afrikai állampolgár van. Egyelőre nincsenek értesülések halálos áldozatokról.

A történtekről készült – közösségi hálózatokon megosztott – felvételeken egy megrongálódott autóbusz és több sebesült turista látható. A jármű ablakai kitörtek, illetve megrepedtek, az utcán törmelék és egy alacsony falban tátongó lyuk is látható volt a képeken.

#BREAKING: video of the tourist bus targeted near the Great Pyramid of Giza in Egypt; 16 injured pic.twitter.com/YSvIcK5ztD

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) May 19, 2019