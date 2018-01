Rupert Murdoch pénzt akar kapni a Facebooktól és a Googletől

Az amerikai médiamágnás hétfőn nyílt levélben szólította fel a Facebook és a Google internetes óriáscégek tulajdonosait, hogy fizessenek a tekintélyes sajgóorgánumoknak a tőlük átvett hitelt érdemlő és minőségi tartalmakért.

Nyílt levelében a hajóbalesete miatt otthon lábadozó Murdoch úgy fogalmazott, hogy nem a Facebook és a Google elmúlt időszakban tett bejelentései a lényeges dolgok, hanem az, hogy megosszák a minőségi tartalmakból származó bevételeiket a cikkeket eredetileg közlő sajtóorgánumok kiadóival. Emlékeztetett rá, hogy ezt a modellt a kábelszolgáltatók már alkalmazzák. Rupert Murdoch szerint e pénzügyi kompenzálásnak nem lenne nagy hatása a Facebook profitjára, viszont kedvező hatással lenne a tömegtájékoztatásra és egészében az újságírói szakmára.

A Facebook még októberben jelentette be, hogy esetleg fizetős szolgáltatást vezet be: a platformján megjelenő cikkekhez történő hozzáférésért a felhasználóknak fizetniük kell, s a Facebook majd e befolyó összegből fizeti a tartalmak utáni honoráriumot a médiatulajdonosoknak. Hasonló értelmű bejelentést tett a Google is. A Facebook továbbá pénteken közzétette: a „hamis hírek” ellen meghirdetett küzdelme jegyében közvetlenül a felhasználóihoz fordul majd, hogy fejtsék ki véleményüket egy-egy sajtóorgánum megbízhatóságáról és általában a fellelhető információs források mibenlétéről.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A számos tekintélyes sajtóorgánumot, például a The Times és a Wall Street Journal lapokat, illetve a Sky News és a Fox News hírtelevíziót birtokló Rupert Murdoch azonban kevesli e „korrekciós intézkedéseket”, amelyek megítélése szerint sem kereskedelmileg, sem társadalmilag, sem pedig az újságírás szempontjából nem megfelelőek. A médiatulajdonos a professzionális újságírás társadalmi értékességének elismerésére szólította fel a két közösségi médium vezetőitől. Az ausztrál születésű, amerikai állampolgár Murdoch aggodalmát fejezte ki a közösségi média „átláthatóságának komoly hiánya” miatt is. Bár hozzátette: Mark Zuckerberg, a Facebook tulajdonosa „komoly ember”.

Samidh Chakrabarti, a Facebook civil kapcsolatokért felelős vezetője hétfőn azt hangoztatta: az internet – éppen a hamis hírek miatt – károkat okozhat még egy jól működő demokráciában is. Elemzők szerint ezzel ismét megerősítette azt, amit Zuckerberg még január elején ismert el: a 2016-os amerikai elnökválasztás évében a Facebook alábecsülte saját szerepét az „álhírek” népszerűsítésében, és nem időben és nem hatékonyan lépett fel ellenük.