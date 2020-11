Sokak szerint megérdemelték a lefejezést a franciák

A francia hatóságok vizsgálják azokat a személyeket is, akik a terrorizmust támogató kijelentéseket tettek, legalább 400 ilyen esetről van tudomásuk.

Három újabb tinédzsert vettek őrizetbe a francia hatóságok a múlt hónapban kegyetlenül lefejezett Samuel Paty történelemtanár ügyében. Két 18 esztendős, francia és csecsen származású fiatalembert azért tartóztattak le, mert kapcsolatban álltak az elkövetővel, az ugyancsak csecsen származású Abdullakh Anzorovval. Egy 17 éves lány pedig az egyik fiút ismerte. Ezzel már összesen tízre nőtt azoknak a száma, akiknek a szerepét vizsgálják a merényletben. Köztük vannak azok az ugyancsak tizenéves fiúk is, akik pénzért cserébe megmutatták a támadónak későbbi áldozatát, egy szélsőséges muszlim hitszónok, valamint az egyik diák apja akik a mecsetben és a közösségi médiában bosszút követeltek, amiért a történelemtanár Mohamed prófétáról mutatott karikatúrákat.

Azt kapta, amit megérdemelt

A francia hatóságok vizsgálják azokat a személyeket is, akik a terrorizmust támogató kijelentéseket tettek, például annak a meggyőződésüknek adnak hangot, hogy Samuel Paty azt kapta, amit megérdemelt.

Jean-Michel Blanquer oktatási miniszter pénteken arról számolt be, hogy legalább 400 ilyen esetről van tudomásuk. Némelyek erősebben, mások enyhébben fejezték ki magukat, de legalább egy tucat komolyabb esetben megtették a jogi lépéseket.

A közösségi média elemzéséből az is kiderült, hogy a szélsőségesek az interneten ünnepelték a párzsi, nizzai és bécsi merényleteket.

Az áldozatok holttestei, köztük lefejezésről készült képek is bejárták a világhálót – a beszámolók szerint Abdullakh Anzorov is felvételeket készített tettéről.A radikálisok a hagyományos platformok, a tartalmait egyre szigorúbban ellenőrző Facebook, a Twitter vagy a Telegram helyett újabb, titkosabb és védettebb fórumokat találnak ideológiáik terjesztésére, ilyen például a Rocket Chat is.

Ezt használva az al-Kaida is közleményt adott ki, arra buzdítva a muszlimokat, hogy válassza el a franciák fejét a testüktől.

Nizza nem kért a gyilkosból

Közben Nizzában is megemlékeztek arra a három emberre, akiket egy késsel felfegyverzett merénylő kivégzett a Notre-Dame-bazilikában. „Ismerjük az ellenséget, a nevét is tudjuk: szélsőséges iszlám; egy politikai ideológia, amely eltorzítja a muszlim vallást, elferdíti a szövegeit, a hittételeit és az előírásait azért, hogy a haladásellenesség és a gyűlölet eszközével uralkodhasson!” – figyelmeztetett az eseményen Jean Castex francia miniszterelnök.

A tunéziai terroristát, a 21 éves Brahím Iszávit pénteken átszállították Párizsba. A férfit elfogása során a rendőrök többször meglőtték, ráadásul kiderült, hogy koronavírusos. Állapota súlyos, de az átszállítását nem ez indokolta, hanem a kórház kérésére hajtották végre.

– Tunézia hajlandó visszafogadni a Franciaországból kitoloncolt állampolgárait, amennyiben minden fellebbezési lehetőséget kimerítettek – jelentette be Taufik Csarfeddin tunéziai belügyminiszter a múlt heti merénylet nyomán. Francia hivatali partnere, Gérard Darmanin jelenleg észak-afrikai körúton van Tunéziában és Algériában, hogy biztonsági kérdésekről és több tucat migráns visszaszállításáról tárgyaljon az ottani vezetésekkel.