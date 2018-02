Soron kívüli hatósági ellenőrzést rendeltek el a ferihegyi földi kiszolgálóknál

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) hétfői közleménye szerint a vizsgálat kiterjed az alvállalkozókra is.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) hétfői közleménye szerint az ellenőrzés kiterjed az alvállalkozókra és arra is, hogy az üzembentartó Budapest Airport Zrt. a munkavállalók repülőtérre történő be- és kilépése során milyen biztonsági intézkedéseket tesz és tett annak érdekében, hogy megakadályozza a forgalmi előtéren és a poggyászosztályozó területeken bűncselekmények elkövetését.

A soron kívüli vizsgálat tavasz elejére várható eredményétől függően a légiközlekedési hatóság korlátozni fogja minden olyan szervezet engedélyét, amely nem képes biztosítani, hogy a Budapestre érkező vagy onnan induló utasok poggyászaikat sértetlenül és bontatlanul, azok tartalmát, értéktárgyaikat hiánytalanul kapják vissza.

Sajtóhírek szerint az elmúlt időszakban több Budapestre érkező utasnak is értékeket tulajdonítottak el a poggyászából, de az nem bizonyított, hogy melyik repülőtéren történt a bűneset. A történtek megítélését az tette különösen súlyossá, hogy a hagyományos ügyfélpanaszok szintjéhez képest ez a panasz most szintet ugrott, tekintettel arra, hogy Dél-Korea budapesti nagykövetsége a közösségi oldalán közzétett posztban hívta fel a hazánkba látogató koreaiak figyelmét a visszaélésekre, miután hasonló esetek miatt több állampolgáruk is panasszal fordult hozzájuk.

A nagykövetség bejegyzése arra figyelmeztette a Magyarországra utazókat, hogy értékeiket lehetőleg vigyék magukkal a repülőre, mert a károsultak nem számíthatnak jóvátételre.

Az MTI megkeresésére a Budapest Airport nem kommentálta az NFM soron kívüli hatósági ellenőrzéséről szóló hírt.

A cég – magától minden felelősséget elhárítva – az eset kapcsán korábban arról tájékoztatta a sajtót, hogy munkatársai az érkező utasok csomagjaival nem találkoznak, mert azok ki- és berakodásáért az adott légitársaság földi kiszolgálást végző alvállalkozói felelnek.