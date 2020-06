Soros György kottájából játszanak a rendőrellenes anarchisták

George Floyd halálát követően az Egyesült Államokban soha nem látott méreteket öltött a rendőrellenesség. Az erőszak és rasszizmus ellen tüntetők hamar maguk is erőszakosak lettek, gyújtogattak, fosztogattak, rongáltak és támadtak. Sok helyen fehérek elleni rasszizmusba torkollott a tüntetés. Az incidensek során legalább négy fekete rendőr is életét veszítette.

@dfwticket Be sure to honor these black lives while you are glorifying the life of George Floyd , because he was killed by a white cop ! You won’t glorify the lives killed in the riots, doesnt fit the LIBTARD narrative ! Shame pic.twitter.com/93HbnJTE7M

Floyd halála után felerősödtek azok a baloldali hangok, amelyek egyenesen a rendőrség feloszlatását követelték, de legalább a források csökkentését.

A legradikálisabban Minneapolis városának vezetése ült fel a rendőrellenes vonatra. Lisa Bender, a városi tanács elnöke bejelentette, hogy a minneapolisi önkormányzat feloszlatja a rendőrséget.

– mondta Bender a CNN-nek.

Yes. We are going to dismantle the Minneapolis Police Department and replace it with a transformative new model of public safety. https://t.co/FCfjoPy64k

A baloldali politikus elképzelései egyébként még a baráti médiában is furcsa reakciókat váltott ki. A CNN élő műsorban tette fel azt a kérdést Bendernek, hogy kit hívnak majd ki, ha betörnek valaki otthonába az éjszaka közepén. Bender szerint az, hogy rendőrt lehet hívni, „kiváltságos álláspont” azoknak, akiknek működik a rendszer.

A Minneapolis City Council member who wants to „disband the police” just told CNN that calling the police when someone breaks into your house „comes from a place of privilege.”

There are lunatics at the helm. Lunatics!

pic.twitter.com/2dmaJpiHiU

— Caldron Pool (@CaldronPool) June 8, 2020